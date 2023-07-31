В Татарстане представили разработку, позволяющую снизить стоимость беспилотников до 30%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В российском центре компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис в Татарстане представили систему управления беспилотниками, которая позволяет преодолевать действие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС.

— Она позволит сократить время разработки новых беспилотников в 1,7 раза и снизить их стоимость до 30%, — обращает внимание директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Известно, что система управления состоит из объединенных блоков автопилота, навигационного приемника, компаса, системы воздушных сигналов, бортовых аэронавигационных огней, а также блоков управления силовой нагрузкой и установкой. Предназначена она для различных типов беспилотных авиационных судов, а для универсальности применения система включает самые распространенные стандарты использования с открытым исходным кодом.

Вадим Медведев также указал, что одна из главных целей разработки — импортозамещение и повышение надежности продукции, а также ускорение серийного производства новых типов беспилотных авиационных систем для отечественного рынка.



В июле этого года в Минобрнауки России подчеркнули, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах.



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Илина Хакимова