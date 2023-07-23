В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиасистем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Минобрнауки России заявило, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем, в 2030 году — около 180 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали в ведомстве, образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования.

На сегодняшний день в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, а вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, добавили в министерстве.

Вчера в Минобрнауки России сообщили, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах.

— С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем, — рассказали в ведомстве.

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Максим Кокунин