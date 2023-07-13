Татарстанцы рассказали о плюсах и минусах работы в подростковом возрасте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцы рассказали о плюсах и минусах работы в подростковом возрасте, соответствующее исследование провела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и выяснила, какие преимущества и недостатки видят татарстанцы в трудоустройстве до совершеннолетия.

Главный плюс, чтобы получить первую работу в возрасте до 18 лет, по мнению опрошенных, — обретение самостоятельности (77% голосов).

Еще 65% назвали появление собственного заработка и новых навыков, 63% — появление настоящего жизненного опыта. Однако 8% жителей республики не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков.

Фото: скриншот realnoevremya.ru исследования

В то же время, только 3% татарстанцев согласны с тем, что в получении первой работы до 18 лет нет никаких недостатков.

Среди остальных 71% полагает, что работу в таком возрасте тяжело совмещать с учебой и нет возможности выбрать свое расписание. Еще 51% уверен, что работодатели часто обманывают подростков, потому что это легко сделать. 48% считают недостатком слишком низкий заработок несовершеннолетних, 40% — негативное влияние на учебу. Кроме того, 38% полагают, что работа может быть опасна.

Тем не менее большинство татарстанцев считают, что работа помогает подросткам стать самостоятельнее (85%) и ответственнее (78%), а также получить навык общения с людьми (78%).

Кроме того, трудоустройство до 18 лет помогает развить такие навыки, как финансовая грамотность (по мнению 52% опрошенных), работа в команде (45%), работа в условиях многозадачности (32%) и навык тайм-менеджмента (31%).

С июня этого года в России вступили в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних, которые значительно упрощают процедуру привлечения подростков к труду. В Татарстане только через центры занятости планируют обеспечить работой 14 тысяч школьников. Подробнее о том, какие вакансии предлагают несовершеннолетним и сколько готовы платить работодатели — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова