Итоги дня: встреча Путина с Пригожиным, старт «Иннопрома», программа долгосрочных сбережений
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 10 июля:
- Президент России Владимир Путин 29 июня встречался с бойцами ЧВК «Вагнер» и главой военной компании Евгением Пригожиным в Кремле. Встреча длилась три часа, президент дал оценку действиям ЧВК и выслушал их объяснения.
- В Екатеринбурге проходит выставка «Иннопром-2023», которую посетил раис Татарстана Рустам Минниханов и делегация республики. Главная стратегическая сессия посвящена стратегиям обновления в промышленности. В выставочном центре есть павильон Татарстана, на котором представлена основная продукция промышленных предприятий республики. Всего на площадке представлены 600 российских и международных экспонентов.
- Татарстан по итогам 2022 года занял шестое место в рейтинге регионов с эффективной промышленной политикой. В топ-5 попали Москва, Московская область, Башкирия, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
- Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска завода компании «Соллерс» по производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Мероприятие прошло в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина. На заводе организуют первое в России глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей для нужд российского автопрома и других отраслей.
- Власти Татарстана планируют со следующего года начать реализовывать государственную программу по управлению финансами региона стоимостью более 135 миллиардов рублей. Курировать ее будет первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин. Ежегодное сохранение соотношения дефицита бюджета и госдолга с общим объемом доходов станет одной из главных ее целей.
- В Казани на улице Николая Ершова организовали наземный переход и установили временный светофор. Сделали это в связи с закрытием подземного перехода из-за реконструкции входной группы парка Горького.
- В России к 2030 году МРОТ может увеличиться в два раза по сравнению с с 2023-м годом. В следующем году он составит 19 242 рублей.
- В Казани продолжает сокращаться уровень регистрируемой безработицы. На 1 июля 2023 года он составил 0,38%. Численность рабочей силы оценивается в 649 тысяч человек. Это на 5,7 тысячи человек больше, чем в прошлом году.
- На полях «Иннопрома» Михаил Мишустин заявил, что самолет Ту-214 доработают до конца 2024 года. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. С 2027 года целевой объем производства Ту-214 должен составить 20 самолетов в год.
- В Татарстане после сильной жары установится неустойчивая и прохладная погода: дневные температуры не превысят +25 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильный ветер. Завтра возможен град.
- В Татарстане в 11-й раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о сохранении пожароопасности лесов. С 11 по 17 июля местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) опасность.
- В первом полугодии 2023 года татарстанские предприятия и бизнес доплатили 487 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость. За весь прошлый год сумма доплат по НДС составила 1,4 млрд, рассказал руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин.
- В Татарстане разработали закон о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Они смогут получить его для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому насилие или угрозы со стороны коллекторов будут наказывать лишением свободы сроком до 10 лет. Он устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности граждан.
- Второй казанский хоспис откроют досрочно — первых пациентов смогут принять уже в начале 2024 года. Строительство должны завершить к концу этого лета.
- Ввод многоквартирного жилья в регионах России за полгода вырос на 6%. Всего в эксплуатацию за шесть месяцев 2023 года ввели 21 млн кв. м многоквартирных жилых домов.
- МВД России закрепило норму, согласно которой сотрудники ГИБДД будут с помощью технических средств фиксировать нарушения, выявленные в ходе скрытого патрулирования, когда полицейский автомобиль перемещается без специальной цветографической схемы. Порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства России о безопасности дорожного движения вступает в силу 11 июля.
- В Казани завершилась реставрация «Дома Колодкиной» на улице Жуковского, 12, в котором сто лет назад жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан. Сейчас «янтарный домик», как его прозвали казанцы, находится в ожидании арендаторов. Собственник дома Эдуард Колтун рассказал нам о планах на этот объект.
- Ослабление рубля по отношению к доллару произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами до $7 млрд, заявили аналитики Банка России. В июне рубль ослаб по отношению к доллару США на 10,4%.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Для участия в ней нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом не менее чем на 15 лет и уплачивать сберегательные взносы.
Ключевые события 502-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что 9 июля киевский режим безуспешно пытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей. Разрушений и пострадавших нет.
- ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны у Луговского в Запорожской области. На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах н.п. Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.
- Около Николаева и Краматорска уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано восемь украинских беспилотников.
- В Минобороны России заявили, что на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, и с целью сокрытия потерь личного состава ВСУ, киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников. Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТехнологииЭкономикаНедвижимость
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым