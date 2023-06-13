В Казани утвердят проект планировки проезда по улице Ярышлар

В Казани утвердят проект планировки и межевания территории линейного объекта «Проектируемый проезд №16 по ул. Ярышлар, участок от автодороги Казань — Боровое Матюшино до пересечения с железнодорожными путями», сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.



Проект утверждает первую очередь второго этапа реконструкции дороги 16К-1062 Казань — Оренбург — Казань — Боровое Матюшино — строительство дороги Казань — Смарт Сити. Дальнейшую реконструкцию, включая строительство развязки, будут осуществлять на основании отдельной документации по планировке территории. В документе указаны 19 участков в государственной собственности, подлежащих изъятию, в том числе частичному.



В документ включены:



проект планировки территории, включая графическую часть;

положение о размещении объекта с перечнем координат характерных точек границ зон планируемого размещения;

положение о проекте межевания территории с перечнем координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечнем координат характерных точек границ образуемых земельных участков;

чертеж межевания территории.

Проектируемая дорога расположена на территории Приволжского района Казани, берет начало от пересечения с автодорогой Казань — Боровое Матюшино. Конец участка проектирования расположен на пересечении трассы с железнодорожными путями пригородного сообщения. Площадь территории планируемого размещения линейного объекта составляет 24,2 га.



Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.

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Маргарита Головатенко