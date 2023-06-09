Итоги дня: Путин о наступлении ВСУ, беспилотник в Воронеже, сохранение уровня ключевой ставки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 июня:
- Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе указали, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.
- Российская экономика продолжает восстанавливаться. По прогнозу Центробанка, учитывая постепенное замещение внешнего спроса внутренним, она полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.
- Россия уведомила о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе его депозитарий (Нидерланды) и остальные страны-участницы. Она выйдет из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления — в 00.00 часов 7 ноября.
- В Воронеже на улице Белинского упал беспилотник. Пострадали три человека. Повреждения получил небольшой многоэтажный дом, но расселять его не будут. После происшествия введен режим ЧС районного масштаба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
- Следком описал схему производства напитка «Мистер Сидр» — ее участники в мае 2023 года украли со склада в МВД по Самарской области 66 тонн метилового спирта. Похитители — Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров, им помогал сотрудник полиции — Иван Гребенкин. Похищенное продали Артему Айрапетяну. Против Егоровых и Гребенкина возбудили дело по факту хищения спирта (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
- Самарский районный суд заключил под стражу Артема Айрапетяна — одного из фигурантов дела о краже метилового спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Жидкость использовали для производства слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр», которым отправились десятки россиян. Также районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина.
- В Уфе на железной дороге произошел пожар — на Малой Селикатной улице загорелся склад горюче-смазочных материалов. На место ЧП выехали 17 единиц техники, в тушении задействован катер. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания выясняется.
- В Татарстане с начала года ввели 1,92 миллиона квадратных метров жилья — 62% от годового плана. Построено 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тысяч квадратных метров — 65% от запланированного объема. На 60% выполнен план в части индивидуального жилищного строительства — 911 тысяч квадратных метров.
- Верховный суд Татарстана признал законным арест альметьевского чиновника по делу об аферах со сбором на нужды участников СВО. Начальник отдела торговли и потребительских услуг исполкома нефтеграда Дамир Хабибуллин останется под стражей как минимум до 16 июля.
- На месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» в Казани планируют создать новое общественное пространство. С предложением о выкупе земли для создания парка обратились жители столицы Татарстана.
- В Альметьевске на 74-м году умер известный хирург, ветеран здравоохранения, заслуженный врач Татарстана Александр Семенов. Он посвятил медицине 40 лет жизни, из которых 25 лет отдал работе в хирургическом отделении Медсанчасти ОАО «Татнефть» и Альметьевска.
- Осенью в Казани может стартовать судебный процесс по уголовному делу бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья. На днях Александр Игонов, замдиректора КВЗ Ильдар Мустафин и бизнесмен Валерий Никитенко приступили к ознакомлению с материалами по обвинению в афере на 5 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго» заведомо невыгодного контракта. Из дела исчезла статья о злоупотреблении должностными полномочиями.
- В России с помощью автоматизированной программы возбудили первое исполнительное производство в отношении должника. Эксперимент провели на базе пилотного отделения судебных приставов Управления ФССП России по Рязанской области.
- В 42 районах Татарстана зафиксировали более 400 нарушений при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. По итогу прокурорами вынесено более 200 актов реагирования. Они находятся на рассмотрении.
- В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана снова пройдет Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». Мероприятие состоится 24—25 июня.
Ключевые события 471-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что можно точно сказать, что украинское наступление началось — об этом свидетельствует использование стратегических резервов. Он обратил внимание, что ВСУ ни на одном участке боевых действий не достигли поставленных целей.
- В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Вооруженные Силы страны нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Все назначенные объекты поражены. В результате нарушено снабжение группировок ВСУ в районах ведения боевых действий.
- Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа отражено четыре атаки ВСУ, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками.
- На Запорожском направлении отражены две атаки украинских войск у н.п. Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV и самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у н.п. Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка (ЛНР). Истребительной авиацией ВКС России у Нового Запорожья в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 13 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБанкиПроисшествия
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