Эксперт рассказала, как вырабатывать у ребенка информационную избирательность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если родитель пытается уберечь ребенка от негатива в интернете запретами и ограничениями, это не дает должного результата. Лучший способ — обучение избирательности и повышение его цифровой грамотности, рассказала в беседе с RT эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Мария Пешкова:



— С угрозами в интернете сталкиваются 68% детей, 48% страдают морально, физически или финансово. Соответственно, нужно повышать цифровую грамотность детей.

По ее словам, прививать ребенку правила поведения в интернете стоит в игровой форме. Это должен быть полезный контент, подготовленный психологами, педагогами и юристами, но в то же время привлекательный и интересный для ребенка. Она напомнила, что интернет — хороший ресурс для поиска полезной информации и освоения новых навыков.

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Маргарита Головатенко