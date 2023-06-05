Специалист в области инвестиции назвал ключевые правила формирования сбережений
Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с RT дал рекомендации по формированию сбережений. Важным он назвал наличие цели.
— Человеческая психика такова, что это мотивирует куда лучше, чем «просто копить». Зачастую возникает соблазн попробовать накопить одновременно и на машину, и на путешествие, и на новый смартфон. Но если все ваши цели из разряда крупных, то такая идея, скорее всего, будет обречена на провал.
Он порекомендовал определиться с тем, что нужнее в данный момент и посчитать, в какую сумму обойдется реализация цели, а еще в какие сроки ее бы хотелось достичь.
— Критически важно, чтобы цель и сроки были реалистичными. В то же время формирование сбережений не должно вынуждать вас экономить вообще на всем. Чем обременительнее процесс формирования сбережений, тем выше риск, что вы его бросите, — рассказал эксперт.
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