Специалист в области инвестиции назвал ключевые правила формирования сбережений

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с RT дал рекомендации по формированию сбережений. Важным он назвал наличие цели.



— Человеческая психика такова, что это мотивирует куда лучше, чем «просто копить». Зачастую возникает соблазн попробовать накопить одновременно и на машину, и на путешествие, и на новый смартфон. Но если все ваши цели из разряда крупных, то такая идея, скорее всего, будет обречена на провал.

Он порекомендовал определиться с тем, что нужнее в данный момент и посчитать, в какую сумму обойдется реализация цели, а еще в какие сроки ее бы хотелось достичь.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Критически важно, чтобы цель и сроки были реалистичными. В то же время формирование сбережений не должно вынуждать вас экономить вообще на всем. Чем обременительнее процесс формирования сбережений, тем выше риск, что вы его бросите, — рассказал эксперт.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко