Итоги дня: новые пассажирские суда в Казани, атака на Шебекино, слежка через айфон
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 июня.
- В речном порту Казани состоялась церемония передачи скоростного пассажирского судна «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирского судна А217-1 на баланс недавно созданной компании «Флот Республики Татарстан». По словам гендиректора компании Романа Лизалина, в ближайшем будущем флот собирается приобрести еще один А217, раскатать судна на коротких экскурсионных маршрутах и начать заниматься социальными перевозками. Детали — в материале «Реального времени».
- Нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, набрав 52,18% голосов, признан победителем президентских выборов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу, согласно итоговым результатам подсчета, набрал 47,82% голосов. Окончательные итоги второго тура выборов направили для публикации в официальной газете.
- В Татарстане нарушения ПДД на встречной полосе движения будут фиксировать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Госавтоинспекции, в этом вопросе республика опирается на опыт других регионов. Для этих целей ГИБДД и университет «Иннополис» доработали модель беспилотника, который будет автоматически снимать нарушителей.
- Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца этой недели в республике ожидается теплая неустойчивая погода. Так, в пятницу днем местами пройдет кратковременный дождь, ожидаются грозы и сильный ветер, температуры будут повышаться до +21..+26 °C. В субботу местами также ожидаются осадки и до +23..+28 °C. В воскресенье на территории региона вновь пройдут дожди, а воздух прогреется до +19..+24 °C.
- Имеющие право на льготы россияне смогут получить скидку на оплату счетов ЖКХ от 30 до 50%. Предполагается, что фиксироваться она будет в зависимости от льготной категории. Для подтверждения разницы будут использовать именной электронный сертификат, который будет находиться в реестре для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.
- Арбитражный суд Татарстана отложил на 30 июня предварительное заседание о сносе недостроенных VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум». Дело в том, что представитель АО «Кварт», которому принадлежат здания, подало разрешение на строительство гостиничного комплекса. Стоит отметить, что сделано это было только накануне, хотя долгострои стоят на месте больше 10 лет. Отметим, что представитель «Кварта» Лилия Ягудина затруднилась ответить на вопрос о дальнейшем использовании данных объектов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. С 1 июня по 1 сентября на них организуют спасательные посты, которые будут работать ежедневно с 09:00 до 20:00. С полным списком пляжей можно ознакомиться по ссылке.
- ФСБ России раскрыла разведывательную акцию, проведенную с использованием смартфонов Apple. Уточняется, что во время обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявили аномалии, которые были характерны лишь для пользователей этих мобильных телефонов. Они возникли из-за работы ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. Вместе с этим в «Лаборатории Касперского» рассказали, что десятки iPhone сотрудников также оказались заражены шпионской программой.
- IV Казанский международный конгресс евразийской интеграции будет посвящен вопросам безопасности. Форум под патронажем профильного комитета Госдумы и раиса республики состоится 29—30 июня и соберет более 250 специалистов России и зарубежных стран. Отметим, что ранее участники конгресса обсуждали создание постоянно действующей экспертно-аналитической площадки, объединяющей усилия власти, науки и реального сектора экономики в продвижении процессов евразийской интеграции. Детали — в материале «Реального времени».
- В казанских Дербышках начала работу новая детская поликлиника, объект возвели внутри жилого массива. Уточняется, что она рассчитана на 180 посещений в день и будет обслуживать 11,5 тысячи детей и подростков из самих Дербышек и соседних поселков.
- Российский маркетплейс Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров. Теперь покупателям не нужно обращаться в службу поддержки. Если товар имеет какие-либо дефекты, то его необходимо вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру.
- Комитет по транспорту Казани рассматривает вопрос введения абонементов на платные парковки. Вместе с этим жители столицы Татарстана выражают свое недовольство относительно появления новых платных парковок. По их словам, эта мера может решить проблему хранения транспорта на проезжих частях, но вместе с этим создает и новые неудобства.
- Российские власти приняли решение продлить запрет на въезд грузовиков из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до конца текущего года. Напомним, ранее запрет действовал до 30 июня этого года. Однако источник, знакомый с данными документами, заявил, что соответствующий проект изменений уже внесен в правительство.
- По уголовному делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин («Владлен Татарский»), объявили в розыск еще одного фигуранта. Правоохранительными органами установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на Украине.
- Также Басманный суд Москвы продлил до 2 сентября арест Дарьи Треповой, являющейся одним из фигурантов данного дела. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь Виктор Кваш, мотивируя это разглашением охраняемой законом тайны. Адвокат Даниил Берман возражал, упирая на то, что следователь не указал, какие именно «тайны могут быть раскрыты».
- Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что планируемая цена электромобиля «Атом» составит чуть меньше 2 млн рублей. Он уточнил, что двигатель машины будет производиться в Москве, а старт продаж намечен на 2025 год. Отметим, что модель авто была представлена в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», где ее изучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
- За январь — март текущего года в Татарстане было выдано 11,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму в 41,6 млрд рублей. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было выдано ипотек на 45,9 млрд рублей. Так, совокупный ипотечный портфель в регионе на 1 апреля 2023 года составил 442,3 млрд рублей, увеличившись за год на 18,3%.
- Кабмин Татарстана утвердил перечень медицинских организаций, которые будут участвовать в эксперименте «Персональные медицинские помощники».
Так, в список попали пять больниц, четыре из которых находятся в Казани. Подробнее с данным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Уточняется, что эксперимент необходим для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью специализированных медизделий.
- Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал, что российские компании смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы для банковских карт спустя полтора года. Он отметил, что за этот процесс несут ответственность компании «НМ-Тех» и «Микрон».
- Российской теннисистке, уроженке Казани Веронике Кудерметовой запретили играть на турнире «Ролан Гаррос» со спонсорской нашивкой компании «Татнефть». Это связано с тем, что на соревнованиях была запрещена любая коммерческая символика, нарушающая правительственные предписания. Напомним, Кудерметова завершила выступление на «Ролан Гарросе» еще 29 мая.
- В Татарстане завершилось голосование по выбору парков и других общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году. В голосовании приняли участие порядка 363 тысяч жителей республики — меньше десятой части населения региона. За неделю свой голос отдали 7 тысяч жителей республики.
Ключевые события 463-го дня специальной военной операции на Украине:
- Госдума денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Данный документ внес в палату 24 мая сам президент России Владимир Путин. Необходимость в этом действии возникла в связи с утратой Украиной статуса прибрежного государства в отношении этих акваторий.
- В столице Татарстана продлили действие мер социальной поддержки детей граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине до 31 декабря текущего года. Контроль за реализацией постановления будет осуществлять лично руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
- Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Около 3 часов утра до двух усиленных танками мотопехотных рот украинских формирований предприняли попытку вторжения. Российские военные отразили три атаки и уничтожили более 30 террористов.
- Вместе с этим президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Отмечается, что награда была присуждена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
- Напомним, обстрелы Шебекино со стороны Украины начались в конце мая этого года. При последней атаке 31 мая пострадали четыре человека. Из-за постоянной опасности новых ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером в Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв из-за падения украинского беспилотника. Движение по улице было перекрыто, осколками выбило окна в домах в радиусе около 200—300 метров. Также он рассказал, что за последние сутки в результате обстрелов со стороны Украины пострадали 12 жителей.
- Всего 1 июня в атаке на Белгородскую область участвовали до 70 украинских боевиков и 5 танков, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в списке — 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов и один КАМАЗ.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое и Стельмаховка. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва и Григоровка. Потери украинских войск за сутки составили до 80 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
- На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. За сутки уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Малая Токмачка и Щербаки. За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 430 самолетов, 235 вертолетов, 4 407 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 352 танка и других боевых бронированных машин, 1 105 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 954 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 587 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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