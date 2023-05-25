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Умер экс-тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов

14:01, 25.05.2023
Умер экс-тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов
Фото: пресс-служба ФК "КАМАЗ"

Умер экс-игрок и бывший тренер челнинского футбольного клуба «КАМАЗ» Владимир Ряузов. Ему было 64 года, сообщили в пресс-службе ФК.

Владимир Ряузов умер в Казани. Дату и места прощания с ним в пресс-службе ФК «КАМАЗ» не уточнили.

В последние годы Владимир Ряузов работал в Казанском федеральном университете. Он занимал должность старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта.

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Татьяна Демина
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