Умер экс-тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов
Умер экс-игрок и бывший тренер челнинского футбольного клуба «КАМАЗ» Владимир Ряузов. Ему было 64 года, сообщили в пресс-службе ФК.
Владимир Ряузов умер в Казани. Дату и места прощания с ним в пресс-службе ФК «КАМАЗ» не уточнили.
В последние годы Владимир Ряузов работал в Казанском федеральном университете. Он занимал должность старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта.
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