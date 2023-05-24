Итоги дня: арест организатора хадж-туров, замена фонтана в казанском «Саду рыбака», ранение главкома ВСУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 24 мая:
- Летом 2023 года жителей Татарстана ожидают дополнительные выходные дни. Это понедельник, 12 июня — День России, среда, 28 июня, когда татарстанцы отпразднуют Курбан-байрам, и 30 августа — День республики. Таким образом, летом будет три четырехдневные рабочие недели.
- Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2023/24. Он будет разделен на два этапа. На первом 14 команд сыграют два круга, после него команды поделятся на две группы — «А» и «Б». На втором этапе они сыграют между собой в своих группах еще два круга. Помимо казанского УНИКСа за титул поборются «Автодор», «Астана», «Енисей», «Зенит» и другие.
- Кабмин Татарстана утвердил перечень крупных экономически и социально значимых организаций — 442 компании. Он увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 73 предприятия. В список вошли: «Завод Элекон», «Татнефть», «Казанский вертолетный завод», «Электроприбор», «Аурус» и другие.
- Вахитовский райсуд Казани обязал руководство отдела полиции №16 «Япеева» установить лицо, подозреваемое в мошенничестве с деньгами, которые заплатили в 2017 году челнинскому ООО «Хадж-Фонд» мусульмане, пожелавшие совершить хадж. Пока жертвы ожидали результатов затянувшегося расследования, совладелец фирмы Тагир Исмагилов уехал в ОАЭ и организовал новый бизнес — торговлю башкирским медом. Подробности — в материале «Реального времени»
- Вместе с этим Следком обратился в казанский суд с ходатайством о водворении в СИЗО организатора проваленных туров в Мекку Ильяса Янгуразова. Меру пресечения избирали заочно — 5 лет силовики искали фигуранта в России и лишь месяц назад объявили в международный розыск.
- Чаша фонтана в казанском «Саду рыбака», которую накануне демонтировали и увезли из сквера, не подлежит восстановлению — она находилась в аварийном состоянии. Бетон, средний срок службы которого составляет 50—70 лет, пришел в негодность. На объекте дополнительно реализуют современный светодинамический сценарий водной картины: девять индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы фонтана.
- ПАО «КАМАЗ» с 22 ноября 2022 года по 23 мая 2023 года выплатило купонов по облигациям серии БО-09, БО-10, БО-11 на 482,1 млн рублей. По каждой из них выплачено 160,7 млн. Владельцы облигаций получили 53,57 рубля за одну ценную бумагу.
- Законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции внесут на рассмотрение депутатов 25 мая. На заседание пригласят представителей Минздрава.
- В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали, что за последние пять лет в республике на пожарах погибли 30 детей, а 133 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В среднем за год в таких происшествиях погибает шесть несовершеннолетних.
- В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в связи с проведением Международного легкоатлетического марафона на некоторых участках дорог Казани ограничат движение транспорта. Комитет по транспорту города опубликовал схему их перекрытия, а ознакомиться с ней можно по ссылке.
- Проведение авиационного салона МАКС в Жуковском в 2023 году отменили. Он должен был пройти с 25 по 30 июля, однако организаторы перенесли летнюю программу на следующий год.
- Заведующий отделением детской травматологии и ортопедии ДРКБ Руслан Хасанов сообщил, что за 2022 год в Татарстане дети получили порядка 120 тысяч травм. Чаще всего встречаются переломы конечностей. На них приходится примерно четверть всех детских травм
- Заместителя председателя Верховного суда Татарстана Максима Беляева признали «Судьей года» России — премию по традиции вручают лучшим судьям страны. Он неоднократно был содокладчиком на пленуме Верховного суда, а также участвовал в качестве международного эксперта в Европейском суде по правам человека, Совете Европы и ООН.
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая готовы выстраивать отношения с Россией на основе взаимной поддержки. Он указал, что «сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество».
- В редакцию «Реального времени» обратилось несколько казанцев, числящихся в должниках ФССП, несмотря на то, что они давно погашены. Так, например, в наследство от матери один из них получил уже взысканные долги, а другой на протяжении нескольких лет не может снять обременение с квартиры. Подробнее — в материале.
- Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск АСВ о взыскании 1,6 млрд рублей с лиц, контролировавших АО «Национальная страховая компания Татарстан». Решение принято лишь спустя год после подачи иска. Среди ответчиков бенефициар Александр Кондратенков, член совета директоров Александр Артамонов, генеральный директор Эдуард Кабаков и директор московского филиала страховой организации Александр Муратов. Основанием для привлечения их к ответственности стал незаконный вывод активов из АО «НАСКО».
- На проведение Сабантуя в этом году из казанского бюджета выделят в общей сложности почти 68,6 млн рублей. Из них большая часть — 38,4 млн рублей — предусмотрена на организацию праздника в Березовой роще поселка Мирного и на ипподроме. Детали — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экономика страны будет уничтожена, если она присоединится к антироссийским санкциям. Торговый оборот между странами составляет менее $1 млрд. «Евросоюз лишь за четыре дня торгует с Россией тем, чем мы торгуем за год», — сказал он.
- Казанский «Водоканал» в 2022 году показал рекордную прибыль в 318 млн рублей. В сравнении с самым первым значением в 4,4 млн она увеличилась на 7 119,92%, или на 314 млн рублей Однако, несмотря на эти астрономические суммы, на предприятии говорят о нехватке денег для решения большинства городских проблем. Подробности — в материале «Реального времени».
- Совет Федерации на 545-м заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Госдумой он принят 16 мая.
- Татарстан обеспокоен ситуацией с птичьим гриппом в соседних регионах — в Марий Эл, в Удмуртии и в Кировской области. «Угроза для республики явная», утверждает замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Габдулхак Мотыгуллин.
Ключевые события 455-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что каких-либо предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет. Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей киевской власти, он заявил, что это вряд ли возможно.
- В Татарстане создадут единую базу для волонтеров, помогающих бойцам СВО. Для их работы уже выделили помещение площадью 450 кв. м при поддержке республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».
- Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты в размере 5 млн рублей семьям, в которых погибли сотрудники МЧС, находящиеся в зоне СВО. Также 3 млн рублей полагается в случае их ранения. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
- Правительственная комиссия России не поддержала законопроект об освобождении предпринимателей от мобилизации, подготовленный представителями фракции «Новые люди в середине января. Отсрочку предлагали предоставить ИП, главам крестьянско-фермерских хозяйств и единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых находится пять и более человек.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту под Херсоном. Известно, что для оказания первой помощи его доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве.
- Госдума приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, позволяющий хоронить на воинских кладбищах участников добровольческих формирований. Действие новых норм распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Вместе с этим устанавливается, что на воинские захоронения Великой Отечественной войны должны быть нанесены надписи и обозначения, содержащие информацию об этом памятнике.
- В Татарстане создадут единую базу для волонтеров, помогающим бойцам-участникам спецоперации на Украине. Для их работы уже выделили помещение площадью 450 кв. метров при поддержке республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его ведомство будет и дальше оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области. По его словам, диверсанты ВСУ, пересекшие границу 22 мая, отброшены на территорию своей страны, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. В результате контртеррористической операции уничтожено более 70 диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника.
- Минобороны России сообщило, что в половине шестого утра ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, охраняющий газовые трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение ВСУ около н.п. Двуречная, Першотравневое, Тимковка и Стельмаховка. За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Красно-Лиманском поражены подразделения ВСУ в районах н.п. Червоная Диброва, Невское, Торское и Григоровка. В течение суток уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. У н.п. Славянск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Угледар, Шевченко, Малая Токмачка, Марфополь и Каменское. Потери украинских войск составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ в течение прошедших суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и два автомобиля. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.
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Максим КокунинОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
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