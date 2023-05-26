На территории ОЭЗ «Алабуга» создали ООО «СИБУР-Инвест»
Как стало известно «Реальному времени», на территории особой экономической зоны «Алабуга» создали ООО «СИБУР-Инвест». Управляющей компанией стало ПАО «Нижнекамскнефтехим», ей же принадлежит 0,01% в уставном капитале нового ООО.
Основная доля в 99,99% принадлежит АО «СИБУР-РТ». В целом уставной капитал компании, созданной в середине мая, составляет 10 миллионов рублей рублей.
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, «СИБУР-Инвест» будет заниматься производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах.
Напомним, в октябре директор функции «Капитальные вложения и инвестиционные проекты» СИБУРа Павел Шибалов сообщил, что СИБУР подписал соглашение с особой экономической зоной «Алабуга», в рамках которого будет создан индустриальный парк «Этилен-600». По его словам, все эти проекты создадут новые возможности для местного предпринимательства и развития региона.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым