Раис Татарстана обсудил варианты сотрудничества по проекту «Атом» в Китае

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по реализации проекта электромобиля «Атом». Об этом сообщили в его пресс-службе.

Обсуждение прошло с участием компании Shanghai Launch Automotive Technology Co.Ltd и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. На встрече рассматривали варианты сотрудничества по проекту «Атом».

Компания Launch имеет 20-летнюю историю. Это один из первых независимых инжиниринговых центров под ключ в Китае. Организация имеет 4 национальные базы, 25 филиалов. Ключевым бизнесом компании является полный инжиниринг: от стиля до электроники, кузова, шасси, двигателя и так далее.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Разработчики подчеркнули, что это прототип, и напомнили, что полномасштабное серийное производство и продажи начнутся в 2025 году.

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Айрат Назипов