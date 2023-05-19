Итоги дня: второй день KazanForum, открытие авиасообщения межу Россией и Грузией, Путин о недоумках
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 мая:
- Сегодня в столице Татарстана завершилась деловая программа Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». «Реальное время» — информационный партнер мероприятия. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что страны исламского мира стали надежными партнерами России в вопросе банков и финансов. При этом глава республики отметил, что ислам и православие объединяют одни и те же принципы. Напомним, на форуме работает выездная редакция «Реального времени».
- Отметим, что в этом году форум в три раза увеличился по количеству участников относительно прошлого года, было подписано более 100 соглашений, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Она добавила, что на KazanForum в этом году организовали около 200 мероприятий разной направленности и более 150 деловых сессий по утвержденным тематикам, а также провели семь двусторонних конференций с различными странами мира.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что KazanForum даст мощный толчок развитию отношений России и стран Организации исламского сотрудничества.
- Говоря о взаимодействии людей разных религий, стоит отметить, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил опыт Татарстана в этом вопросе. Он заявил, что Казань «зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа».
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным. Патриарх отметил, что, посетив Татарстан, в очередной раз убедился: «Добрые отношения между православными и мусульманами формируются как в регионах, где православные составляют большинство, так и в регионах, где в большинстве — мусульмане».
- В Казанской ратуше состоялось заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», посвященное традиционным духовно-нравственным ценностям как основе межрелигиозного сотрудничества. На его открытии вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что страна открыта для делового и гуманитарного сотрудничества, продвижения аграрной и промышленной политики с исламским миром и расширения МТК «Север — Юг».
- Добавим, что Россия и Иран заключили межправительственное соглашение о строительстве западного участка транспортного коридора «Север — Юг», сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на полях форума. Он также отметил, что рост ВВП России в текущем году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза Центробанка.
- А строительство участка железной дороги между иранскими городами Решт и Астара, являющейся частью коридора «Север — Юг», планируется завершить к концу 2027 года.
- Первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин сообщил, что в ближайшие три года объем исламского финансирования может составить порядка 20 млрд рублей. По его словам, в настоящее время уже имеется большой спрос, который идет не только из Татарстана, но и из других регионов страны, где исповедуется ислам.
- Он также рассказал, что в 2022 году в России произошла фундаментальная трансформация внешней торговли. Так, за год доля нейтральных государств в общем объеме импорта выросла с 50 до 73%, в экспорте — с 43 до 65%.
- В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Из казанского аэропорта, где их сегодня торжественно встретили, они отправились в Болгар. Отметим, что их можно будет увидеть на «Изге Болгар жыены». Экспонаты представят в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже.
- Андрей Белоусов на KazanForum также заявил, что многополярный мир может быть реальным, однако он будет неустойчив. Однако несмотря на это, инфраструктурное и культурное оформление таких центров сильно отстает, так как западные страны «хотят закрепить свою гегемонию», добавил Белоусов.
- Ученый-секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Рустем хазрат Нургалеев заявил, что закон об исламском банкинге готов ко второму чтению в Государственной думе. Отметим, что, помимо Татарстана, в эксперименте примут участие Башкирия, Чечня и Дагестан.
- Заместитель генерального секретаря Союза экспортеров услуг (HIB) Узеир Ишик заявил, что потенциал экспорта услуг между Россией и Турцией составляет более $100 млрд. По его словам, деятельность Союза экспортеров включает в себя таможенные услуги, а также помощь экономике страны. Также в качестве примера спикер привел страхование здоровья, сферу TV, киноиндустрию, образование и технологии.
- Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил о планах заключить с «Татнефтью» контракт на приобретение нефтепродуктов. По его словам, страна нуждается в 4 млн тонн нефтепродуктов. Часть из них уже обеспечивается через Туркменистан и Иран, отметил он.
- Первый замглавы Министерства промышленности Белоруссии Александр Огородников сообщил, что белорусский холдинг «Амкодор» рассматривает площадки в Татарстане для локализации производства. Как отметил министр, ведомство рекомендует компании выбрать площадку в Елабуге.
- Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Алиасгар Шалбафиян Хоссейн Абади подписали соглашение о взаимопонимании в сфере туризма. Отмечается, что этот меморандум нацелен на развитие взаимодействия, а также увеличение турпотока между странами за счет содействия созданию новых инновационных туристских продуктов.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в последующие годы минимальный размер труда (МРОТ) в стране будет увеличиваться опережающими темпами. Однако она подчеркнула, что в четырех регионах государства вырос уровень бедности.
- ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует потратить на содержание линий освещения и светофоров, установленных на дорогах Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области, более 346,5 млн рублей. Уточняется, что по Татарстану будут обслуживать четыре маршрута, однако к ним добавят и подъезды к Перми, Ижевску и Кирову. Самый крупный объект — трасса М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Детали — в материале «Реального времени».
- До конца 2023 года Россия планирует подписать соглашение о свободной торговле с Ираном. Об этом сообщил замминистра экономического развития страны Дмитрий Вольвач на экономической сессии в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
- Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, в ходе которого он завил, что противники страны, которые придерживаются неоколониальных идей, — недоумки. Также российский лидер подчеркнул, что авторы провокаций в стране руководствуются западными шаблонами и исходят из того, что культурное многообразие России — это якобы ее слабость.
- Также Путин отметил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники. Глава государства отметил, что за прошедшие десятилетия система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, а также стала важным инструментом внешней политики.
- Экс-депутат Госдумы, президент Олимпийского совета Татарстана Марат Бариев на KazanForum заявил, что Казань хотела бы принять первые юношеские Исламские игры. В соревновательную программу первых юношеских Исламских игр предлагается включить 21 вид спорта.
- Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings. Так, с июня самолеты этой фирмы будут летать по двум направлениям: Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. На прошлой неделе сообщалось, что Red Wings запросила временный допуск к рейсам из Казани в Тбилиси. Ожидается, что они будут прямыми.
- В эту субботу в столице Татарстана пройдет одно из самых ярких событий культурной жизни — «Ночь музеев». В программу мероприятия входят экскурсии и мастер-классы, ежегодно оно собирает сотни казанцев и гостей города, желающих увидеть, как преображаются знаменитые галереи и экспозиции по вечерам, когда они обычно закрыты. Так, 20 мая с 18.30 до 23.00 посетителей будут ждать в выставочных залах Кремля, ГСИ, «Манежа» и множества других учреждений культуры. Ознакомиться с подробной программой можно в материале «Реального времени».
- Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace International. По данным ведомства, она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. В ведомстве подчеркнули, что организация финансирует иностранных агентов в стране и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам российского общества.
- Правительство Великобритании подтвердило введение запрета на импорт российской меди, алюминия и никеля, а также алмазов из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов.
- В кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана привезли ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Святыню встретили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, наместник Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский) и священнослужители Татарстанской митрополии.
- В Татарстане в пятый раз с начала весны 2023 года продлевают штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. По данным Гидрометцентра республики, она сохранится с 20 по 29 мая. В этот период на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс). В восточных районах местами она ожидается чрезвычайной (V класс).
- Последние звонки в школах столицы Татарстана состоятся с 22 по 25 мая. Однако каждое учебное заведение самостоятельно определит дату его проведения. Уточним, что общегородского мероприятия, посвященного последнему звонку, не будет, так как от его проведения отказались еще несколько лет назад.
- Программа магистратуры не может быть реализована во всех российских вузах. Минобрнауки страны планирует проводить соответствующий отбор, рассказал глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, в России правила приема в магистратуру также следует ужесточить и усовершенствовать. Также Минобрнауки России предложило ввести два вида магистратуры в новой системе: академическую, соответствующую приоритетам научного развития, и профессиональную, которая может финансироваться потенциальными заказчиками.
- Немецкая компания Volkswagen Group продала свои активы в России. Представители концерна уточняют, что новый владелец купит все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими властями.
- К 2030 году экономике России потребуется еще 2,5 млн работников, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в 1 млн работников.
- Вашингтон координировал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он уточнил, что американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода «Северный поток» и других терактов.
- В текущем году в Мариуполе будет сдано 6 тысяч новых квартир, а еще более 1,8 тысячи объектов получат отопление, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Ключевые события 450-го дня специальной военной операции на Украине:
- Ночью Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.
- Как сообщает Минобороны России, сегодня ночью Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое. Потери украинских войск за сутки составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали ВСУ, прикрывая фланги штурмовых отрядов. В ходе боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Новоселка, Малая Токмачка и Новоданиловка. За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией в течение суток поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах.
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Илина Хакимова, Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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