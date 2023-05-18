Итоги дня: открытие KazanForum, визит патриарха Кирилла в Татарстан, арабский аналог IKEA в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 18 мая:
- В Казани стартовал ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Рекордное количество гостей из 84 регионов страны и 85 государств прибыли на KazanExpo, чтобы принять участие в нем. Площадка переполнена активностями — стенды, выставки, интерактивные игры и многое другое. На мероприятии побывала и выездная редакция «Реального времени».
- Одним из мероприятий KazanForum стало заседание круглого стола, на котором вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Россия направит до 280 млрд рублей инвестиций на строительство международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Он должен обеспечить торговые пути через Персидский залив к странам Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал коридор «Север — Юг» ответом на влияние Евросоюза.
- Также в Татарстане стартовал VII Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. На дискуссионной площадке обсудили продвижение внешнеполитических интересов России, а также развитие двусторонних и многосторонних экономических связей между странами-участницами ОИС.
- В Казань прилетел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он примет участие в KazanForum, встретится с представителями духовенства и проведет Божественную литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери.
- По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в республике сохранится теплая погода. Временами пройдут дожди. В начале следующей семидневки воздух прогреется до +30 градусов.
- На довыборах в четырех районах Татарстана и в Центральном районе Набережных Челнов началось досрочное голосование. Оно продлится до 27 мая. На следующий день пройдет основной день голосования.
- Президент России Владимир Путин заявил, что страна увеличила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в 2022 году, несмотря на барьеры во внешней торговле. За год он вырос почти на $10 млрд.
- Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что рост ВВП страны в текущем году может превысить 1,2%. В I квартале 2023 года он снизился на 1,9% в годовом выражении, хотя в ведомстве ожидали более мрачную картину.
- За последние 6 лет товарооборот России с исламскими странами вырос в два раза. В прошлом году он достиг рекордных $153,6 миллиарда, в том числе за счет промышленной кооперации в индустриальных зонах и технопарках.
- Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал ввести в России водительские права на использование электросамокатов. Убирать их с городских улиц он не считает нужным, так как они разгружают транспортную инфраструктуру.
- Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Москва работает над отменой визового режима с государствами исламского мира. Аналогичная работа идет и с азиатскими странами, такими как Индонезия, Малайзия.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников. Делать они это будут в том числе посредством уничтожения или повреждения БПЛА, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.
- Также Госдума приняла законопроект о штрафах за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг. К ним, например, относится Telegram, так как офис компании базируется за границей.
- Два эпизода уголовного дела бывшего предправления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой могут быть прекращены по нереабилитирующим основаниям. Еще в 2022 году по ним истекли сроки давности. Речь идет о погашении займов на 100 млн рублей и выдачи кредитов самой обвиняемой на 78 млн рублей.
- В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple — больше не работают MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Еще одна московская фирма объявила сбор 6 млн рублей среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность.
- Арабский аналог шведской IKEA Home Box ищет партнеров в России. В ближайшие 5 лет в стране может появиться до 20 магазинов этой сети.
- На набережной казанского озера Кабан появился орнитологический маршрут протяженностью 1 км. Он включает шесть видовых точек, откуда можно понаблюдать за птицами.
- В июне по трассе М-11 запустят коммерческое движение беспилотных магистральных тягачей — они будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом. В этом году начнутся и первые тесты движения беспилотного транспорта в опытной зоне на территории ОЭЗ «Алабуга».
- Начальника отдела торговли райисполкома Альметьевска Дамира Хабибуллина отправили в СИЗО на 2 месяца. Его задержали, заподозрив в превышении полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения.
Ключевые события 449-го дня специальной военной операции на Украине:
- МИД России сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Если за 2 месяца не будут решены все проблемные вопросы, то договоренность прекратится.
- Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала указать в качестве одного из оснований для предоставления студенту академического отпуска участие в спецоперации. По ее словам, все больше российских студентов собираются поехать в зону СВО в качестве добровольцев.
- Как сообщает Минобороны России, в течение минувшей ночи Вооруженными силами страны нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н.п. Новомлынск и Котляровка. Общие потери украинских войск за сутки составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе н. п. Площанка и Кузьмино. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки. Общие потери украинских войск составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ у Угледара. Потери украинских войск составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70 и артиллерийская система М777 производства США.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. За сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 97 районах.
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Максим КокунинОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
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