Сайт KazanForum для регистрации оказался недоступен

Сайт международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» для регистрации оказался недоступен и выдает ошибку, убедился корреспондент «Реального времени».



— В настоящий момент сайт находится на техническом обслуживании. Вскоре он возобновит свою работу. Благодарим за ваше терпение, — сказано на странице сайта.

Сайт при переходе по ссылке выдает ошибку 504, при этом с гостевой версией сайта все в порядке.

Как нашему изданию объяснили в АИР Татарстана, недоступность страницы связана с завершением регистрации на KazanForum. Однако обычно даже после регистрации переход по таким ссылкам доступен. Также сайт не уведомляет об окончании регистрации, а выдает ошибку.

Фото: скриншот/reg.kazanforum.ru

Столица Татарстана завершили последние приготовления к самому главному событию года — Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum». Известный ранее как KazanSummit, он впервые пройдет на федеральном уровне. Новый статус уже отразился на форуме — на участие в нем заявились рекордные 15 тысяч участников, среди которых вице-премьеры и главы регионов России, министры и послы зарубежных стран, бизнесмены и даже мисс Вселенная. Подготовили для них свыше 200 мероприятий и порядка 100 проектов соглашений. Подробнее о KazanForum — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко