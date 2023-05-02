Итоги дня: подготовка ко Дню Победы, смерть Валентина Юдашкина, Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 мая:
- На 60-м году жизни умер известный российский модельер Валентин Юдашкин. С 2016 года он боролся с онкологией.
- Адвокат Руслан Нуриахметов, который защищает интересы Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021 году стрельбу в казанской гимназии №175, подал жалобу на приговор Верховного суда Татарстана. Он просит отменить приговор с пожизненным сроком.
- В Татарстане проживает 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны. За последние пять лет их количество сократилось в три раза. Из 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в республике по состоянию на 25 апреля 2023 года, 10 218 человек — труженики тыла, 3 563 — вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов войны. Непосредственных участников Великой Отечественной войны в Татарстане осталось 172 человека.
- Полиция в Татарстане с 30 апреля перешла на усиленный режим работы. В день празднования 9 Мая за охраной общественного порядка и обеспечением безопасности будут следить более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов и около 300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.
- Праздничный концерт в честь Дня Победы в Казани в 2023 году пройдет без приглашенных звезд российской эстрады — власти решили обойтись творческими силами Татарстана и его столицы. В прологе и вечерней программе на площади Тысячелетия в Казани примут участие около 1,6 тысячи артистов.
- Глава МЧС России Александр Куренков на совещании с главой государства Владимиром Путиным заявил, что ухудшение пожарной обстановки ожидается в 22 регионах страны. В их числе и Татарстан.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете для отдельных категорий лиц иметь иностранное гражданство, счета и недвижимость в других странах. Меру хотят распространить на госслужащих, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.
- Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Дня молодежи в последнюю субботу июня. До этого праздник отмечался в фиксированную дату — ежегодно 27 июня.
- Минобороны России сообщило, что по решению президента страны из Судана эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, граждане России, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину». Вывезены в общей сложности более 200 человек.
- В первую майскую неделю в Татарстане ожидается теплая погода с дождями. Днем прогнозируется до +27 °С. В среду, 3 апреля, местами возможен сильный ветер порывами до 15—17 м/с.
- В России выявили первые случаи заражения клещевым энцефалитом, с начала года с укусами клещей к медикам обратились более 21,7 тыс. человек. Прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,7 млн россиян, тогда как за аналогичный период прошлого года привили порядка 1,4 млн.
- Главным врачом Университетской клиники КФУ в Казани стал Ринат Шигабутдинов. До назначения он занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи.
- В Татарстане за январь — март 2023 года выдали 2 921 ипотечный кредит для долевого строительства — на 46% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Объем кредитования составил 14,3 млрд рублей. По сравнению с январем — мартом прошлого года он уменьшился на 22,9%.
- Русский народный праздник «Каравон» в Татарстане отметят 28 мая в селе Никольском Лаишевского района. Кабмину республики поручено обеспечить его организацию и проведение.
Ключевые события 433-го дня специальной военной операции на Украине:
- В России участники специальной военной операции получили возможность пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Работодатели, трудоустроившие их, смогут получить субсидии.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за апрель ВСУ потеряли более 15 тысяч военных. Российские военные уничтожили восемь украинских самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР), Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. У н. п. Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около н. п. Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Серебрянка и Григоровка (ДНР).
- Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ около н. п. Часов Яр, Богдановка и Григоровка (ДНР). Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов.
- На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. За прошедшие сутки в этом районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ около Угледара (ДНР) и н. п. Темировка, Гуляйполе и Орехов в Запорожской области.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожены три самолета ВСУ. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты около Ульяновки (ДНР) и Миролюбовки в Херсонской области, самолет Су-25 — у н. п. Велетенское Херсонской области.
- За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены шесть украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураЭкономикаФинансыНедвижимость
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