Итоги дня: электронное оповещение о призыве в армию, прощание с Хайруллиным, «закон Вассермана» о наличных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 17 апреля:
- Раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Делегация Татарстана должна была принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат. Туда представителей республики пригласил один из организаторов мероприятия, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский. По его словам, Минниханову даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева.
- Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов раскритиковал такое решение властей Молдавии. Он отметил, что нужно «применить здесь показательную экономическую порку». Морозов напомнил, что Молдавия не является членом НАТО и Евросоюза.
- Татарстан упразднил торговое представительство на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Контроль за исполнением возложен на Министерство промышленности и торговли Татарстана.
- Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам. В противном случае будет предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.
- Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства доложил главе государства о проведении учений на Тихоокеанском флоте. По его словам, силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, сейчас проводится второй этап внезапной проверки. Завтра начнется завершающий этап. Как отметил Путин, первый этап внезапной проверки прошел на «очень высоком уровне».
- В Судане в ходе боевых столкновений между армией и спецназом погибли 97 человек и еще 365 получили ранения после начала боевых действий. Всемирная организация здравоохранения же сообщает, что погибли более 83 человек и еще минимум 1 126 человек были ранены, начиная с 13 апреля.
- Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги», через СМС-сообщения и в телефонном режиме начнется уже во время весеннего призыва, рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.
- Сегодня в Казани в культурном центре «Сайдаш» прошла церемония прощания с заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным. Сотни человек пришли поддержать близких журналиста и проводить его в последний путь. О том, как это было, — в материале «Реального времени».
- Кабинет министров Татарстана утвердил реестр публичных приоритетов на 2023 год. Их список составлен на основе результатов социологических исследований, проведенных в прошлом году. В реестр включены пять публичных приоритетов: сдерживание роста цен и тарифов, а также повышение качества товаров и услуг; повышение уровня доходов (зарплат, пенсий и пособий) и социальной поддержки населения; обеспечение доступности и качества услуг в соцсфере; повышение уровня личной культуры, нравственности населения; повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.
- В России может вырасти на 15—30% стоимость авиабилетов из-за отсутствия летних субсидированных авиарейсов. По словам замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, подорожание приведет к сокращению числа рейсов. Уже сейчас оно привело к к сокращению на 10 612 рейсов, из которых 4 947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы.
- Сегодня со сцены Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова проводили в последний путь народного артиста России и Татарстана Вадима Кешнера. На панихиду пришли его близкие, друзья, коллеги, ученики и благодарные зрители. Каким запомнят легенду казанской сцены — в материале «Реального времени».
- Эта рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной. Дополнительный выходной ожидается в пятницу, 21 апреля, в связи с праздником Ураза-байрам. А в четверг, 20 апреля, татарстанцев ждет сокращенный на 1 час рабочий день.
- Пошлина на экспорт российской нефти с 1 мая повысится на $0,1, сообщило Министерство финансов страны. Таким образом она составит $14,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на $0,1 и составит $4,3 за 1 тонну, а на темные — $14,4. В ведомстве добавили, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну.
- Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию. Отметим, что слушания проходили в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа «секретно».
- Татарстан оказался на 42-м месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. В 2022 году в Татарстане число работающих достигло 1,98 млн человек. В процентном отношении прогресс по росту занятости в прошлом году составил +0,2%. Число трудоустроенных в регионе выросло на 3,7 тысячи человек. В целом в России в 2022 году работа была более чем у 72 миллионов человек. Это на 0,4%, или на 260 тысяч человек, больше, чем в 2021 году.
- Действующие в России с марта 2023 года правила дорожного движения для пользователей электросамокатов могут скорректировать после анализа «правоприменительной практики». ПДД для пользователей электросамокатов, моноколес и других «средств индивидуальной мобильности» вступили в силу с 1 марта. Министерство транспорта России планирует дождаться конца сезона и только потом скорректировать ПДД.
- Из-за неактивности жителей Казани город могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. Голосование по выбору приоритетных для благоустройства в следующем году общественных пространств стартовало 15 апреля. В нем могут принять участие казанцы в возрасте от 14 лет, то есть более 1 миллиона жителей города. Как показал прошлый год, в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан. Если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут, и Казань рискует быть исключенной из программы.
- В эту субботу, 22 апреля, в Казани пройдет ежегодное открытие летнего велосезона «Крути вдоль реки». Маршрут пройдет вдоль набережной Казанки. В заезде также можно будет участвовать на роликах, скейтборде и самокате. Точка сбора — сцена-подиум между футбольными полями у экстрим-парка «Урам». Старт запланирован на 11:00. Закольцованный видовой маршрут пройдет вдоль Казанки через «Урам», Кремлевскую набережную, Кировскую дамбу, парк «Манзара», велопешеходную дорожку на Кремлевской дамбе и мост «Миллениум».
- Министерство экономического развития России прогнозирует рост турпотока внутри страны в 2023 году на 5,2%, или на 7,3 миллиона человек. Поток туристов по 18 туристическим макрорегионам России в этом году должен вырасти на 5,5%. Как следствие, вырастет нагрузка на гостиницы. По прогнозу Минэкономразвития России, клиентов у коллективных средств размещения будет больше на 52%, или на 3,8 млн человек, а у индивидуальных — на 42%, или на 3,5 млн туристов.
- С целью развития бывшей промышленной зоны и создания новых общественных городских пространств Управление капитального строительства и реконструкции Казани приступило к разработке проектно-сметной документации для берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой.
- В Татарстане образовали оперативный штаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов, а также обеспеченности необходимыми ресурсами, в том числе трудовыми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Подробнее о том, кто в него вошел — читайте в материале «Реального времени».
- Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров — здесь.
- Жильцы дома №29 в ЖК «Новые Куюки» готовятся разорвать договор с «близкородственной» застройщику управляющей компанией «Коннект», к которой у них накопилось множество претензий — от отсутствия горячей воды до отсутствия денег на спецсчете для формирования фонда капремонта домов. О проблемах жильцов, позиции УК и шансах собственников домов на перемены к лучшему — в материале «Реального времени».
- За первый квартал текущего года жители Татарстана приобрели более 33,8 тысячи автомобилей с пробегом, что на 22,5% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда в республике было куплено 27,6 тысячи подержанных машин, сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентстве «Автостат». Самой популярной маркой авто в этом году у жителей региона оказалась Kia Rio, чьи показатели за данный период выросли на 23,4%. Подробности — в нашем материале.
- Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Расследование началось 13 апреля. Детали расследования и более конкретная причина его начала не называются. По сведениям Sky News, расследование касается его супруги Акшаты Мурти.
- В этом году межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария» вернется в Татарстан. Напомним, несколько лет это мероприятие проводилось на базе оздоровительного лагеря «Кама» в Мамадышском районе, а также в лагере «Заречье», расположенном в Казани. Прошлый год оказался исключением, и форум перенесли на территорию Краснодарского края. Однако стоит отметить, что географические изменения оказались далеко не единственными. Детали — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил положение об управлении раиса республики по работе с территориями, оно является структурным подразделением его администрации. Среди его основных задач — мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях республики, содействие избирательным процессам, обобщение предложений органов государственной власти республики.
- Футбольная национальная лига продала права на трансляции матчей Первой лиги в Китай и Казахстан. Договоры заключены до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба лиги.
Ключевые события 418-го дня специальной военной операции на Украине:
- Участников и ветеранов специальной военной операции предложили включить в перечень социальной уязвимой категории граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства. Законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
- По итогам 2022 года в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
- Военная делегация Китайской Народной Республики во главе с министром обороны генерал-полковником Ли Шанфу в ходе официального визита в Россию посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Министерством обороны Российской Федерации была положительно рассмотрена возможность увеличения численности набора слушателей КНР, которые будут проходить обучение на специальном факультете академии.
- Говоря о проведении спецоперации, в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
- Также, в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск.
- Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах.
- Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Загорное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.
- В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
- Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое Донецкой Народной Республики и Голая Пристань Херсонской области.
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*включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесТранспортАвтоСпортФутбол
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