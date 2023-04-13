Итоги дня: Галявиев получил пожизненное, Минниханов встретился с Лукашенко, ветер в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 13 апреля:
- Верховный суд Татарстана отправил на пожизненное заключение Ильназа Галявиева, признавшего вину в нападении на казанскую гимназию №175. Его признали виновным по пяти статьям обвинения вопреки позиции защиты. Ему также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что не менее серьезные меры принимались на месте трагедии, когда туда, уже после нападения, возили обвиняемого. «Реальному времени» удалось выяснить детали и получить кадры следственных действий из гимназии. Детали — в нашем материале.
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- У входа в кабинет английского языка на 1-м этаже, у проема — воронка от взрыва
- воронка от взрыва у кабинета английского языка на 1-м этаже
- кабинет английского языка на 1-м этаже
- окна кабинета английского языка на 1-м этаже
- вид на окна кабинета английского языка со двора
- гимназия №175 со двора
- кабинет замдиректора на 1-м этаже
- кабинет замдиректора на 1-м этаже
- лестничный марш — вид с 1-го этажа
- вид на коридор 1-го этажа из кабинета музыки
- кабинет музыки на 1-м этаже
- Телеграм-канала SHOT сообщил, что сотруднику Казанского порохового завода оторвало кисть руки во время испытания снаряда. Руководство предприятия опровергло это заявление. Не подтвердила информацию и главный редактор корпоративного издания «Пороховик» Екатерина Белихина, уточнив, что предприятие работает в штатном режиме.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии «Башкирской содовой компании». Согласно документу, АО «Русский водород» получит от правительства 757 343 обыкновенные акции БСК в доверительное управление. Процедура пройдет без конкурса.
- Также Владимир Путин встретился с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко и поднял вопрос о создании льготных условий для покупки жилья на вторичном рынке. Тот отметил, что цены на «вторичку» ниже, чем на новостройки, и для россиян этот рынок предпочтительнее.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в Минске встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который выразил уверенность, что такие встречи обязательно дадут импульс для увеличения товарооборота. По его расчетам, рост возможен в два раза — до $2 миллионов. Отдельно он отметил готовность сотрудничать в части поставок компонентов для производства Ту-214.
- Раис Татарстана также встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Рустам Минниханов побывал на производстве «Минского завода гражданской авиации № 407» и посетил ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и другие предприятия.
- Депутаты Госдумы приняли закон об усилении административной ответственности за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов и привлечение их к курению никотиносодержащей продукции. Так, штрафы за реализацию увеличат для граждан до 40—60 тысяч рублей, для должностных лиц —до 150—300 тысяч, а для юрлиц до 400—600 тысяч.
- В Татарстане ночью и днем 14 апреля ожидается очень сильный ветер — объявлено штормовое предупреждение. В конце этой недели установится сухая и холодная погода, ночью похолодает до — 10°С. Однако уже в начале следующей недели воздух в дневное время прогреется до +17 градусов.
- Замороженные российские активы в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта между Россией и Украиной, сообщает Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии. В то же время ЕК хочет инвестировать замороженные активы Центробанка в европейские гособлигации, а их проценты использовать для выплат Киеву.
- Казанский «Рубин» уточнил, что новый главный тренер Рашид Рахимов подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/24. Вместе с ним в тренерский штаб вернулся Олег Кузьмин, работавший с командой, когда наставником клуба был Леонид Слуцкий.
- В Татарстане с начала 2023 года и по 12 апреля произошло 1 235 пожаров — на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Погибли 39 граждан. Различные травмы получили 60 человек — на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
- По данным ФСБ, теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции. Установлено, что убийство журналиста вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, который осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства.
- Власти Казани оценили экономически обоснованную стоимость проезда в общественном транспорте в 70 рублей. это в два раза больше действующего тарифа при безналичной оплате.
- В Калининском районе Санкт-Петербурга девятиклассник принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу. Несколько учеников получили ранения — после осмотра медики отпустили их домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России — «хулиганство».
- Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство, совместно с Минобороны и обществом «Знание», создало концепцию подготовки к службе в армии. Пока она обсуждается.
- ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году на уровне 10,3 млн баррелей в сутки. Оценка осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце.
- Власти Казани объявили конкурс на поиск организатора Дня России. Бюджет, заложенный на празднование составил 9,5 млн рублей. Мероприятия пройдут на около центра семьи «Казан», а кульминацией станут выступление звезды российской эстрады и праздничный салют. Детали — в материале «Реального времени».
- Кузбасский бизнесмен Александр Говор, выкупивший сеть заведений McDonald’s после ухода бренда из страны, стал владельцем российских активов еще одной иностранной компании. Теперь ему принадлежат немецкие логистические компании Havi Logistics и STI Freight, одна из которых была резидентом татарстанской ОЭЗ «Алабуга». Подробности — в материале «Реального времени».
- Татарстану одобрили региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования. Республика получил из федерального бюджета 4,3 млрд рублей. Также одобрены аналогичные программы Московской и Тверской областей — на 12,9 миллиарда и 73 миллиона рублей соответственно.
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню в четвертой партии матча за титул чемпиона мира. Партия завершилась после 47 ходов. Счет в серии 2-2.
- Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и российского агентства международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН). В ответ на это Евгений Пригожин заявил, что ничего не знает о «черном списке», но знает о наличии черной метки у пиратов.
- Минцифры России предложило приравнять предъявление электронной версии документов через «Госуслуги» к предъявлению бумажной версии. В ведомстве пояснили, что при этом такой вариант документов не заменит оригинальный, который по-прежнему можно предъявить.
Ключевые события 414-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Татарстане планируют ввести ограничение для семей военнослужащих, которые самовольно покинули зону спецоперации. Они не смогут воспользоваться льготными путевками на санаторно-курортное лечение. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
- Как сообщило Минобороны России, на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у н. п. Двуречная, Синьковка, Тимковка и Новоселовское. Потери украинской армии составили более 35 военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Червоная Диброва, Терны и Григоровка. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.
- На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали боевые действия по вытеснению ВСУ из центральных кварталов Артемовска. Их поддерживают воздушно-десантные войска на флангах, блокируя переброску украинских резервов в город и возможность отступления подразделений.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделениям ВСУ у н. п. Угледар, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник. За сутки на этих направлениях уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Гвоздика».
- Всего с начала спецоперации уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 487 единиц специальной военной автомобильной техники.
- В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы. Они подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников ж/д станции и сотрудников администрации.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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