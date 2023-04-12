Итоги дня: Рахимов стал главным тренером «Рубина», Минниханов прилетел в Белоруссию, США ввели новые санкции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 12 апреля:
- Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым заявил, что в 2023 году на развитие космической отрасли в стране выделят более 251 млрд рублей. В свою очередь глава госкорпорации сообщил, что эскизный проект отечественной орбитальной станции будет готов летом.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Там он встретился с представителями татарских общественных объединений республики — по данным последней переписи (2009 год) их в стране проживает 7 316 человек. Одно из наиболее активных объединений — «Чишма».
- До этого делегация Татарстана подписала ряд документов в Белоруссии. Среди них дорожная карта по сотрудничеству между министерствами культуры в 2023 году, а также соглашение о сотрудничестве между ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ПАО «Туполев» и Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова.
- Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. За проголосовали 163 сенатора, против — один. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что общество резко отреагировала на закон из-за «ошибки законодателей», которые не разъяснили гражданам суть документа.
- Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что реестр военнообязанных в России в полном объеме запустят не раньше начала осеннего призыва на срочную службу. Точные сроки определяет после полного принятия закона.
- Максут Шадаев также заявил о возможности обжалования получения повестки через «Госуслуги». Он уточнил, что «пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его праву на отсрочку». Но если она все-таки придет — ее можно будет обжаловать непосредственно на самом портале.
- В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (IV класс). Она ожидается с 13 по 20 апреля.
- В России заработал отечественный аналог сервиса Downdetector — «Мониторинг сбоев». Он отслеживает состояние ресурсов, на работу которых жалуются пользователи. На основе таких сообщений специалисты будут проверять проблему и выяснять, с чем она связана.
- Казанский «Рубин» официально покинул Юрий Уткульбаев, который возглавлял команду с 15 ноября 2022 года. Должность главного тренера занял Рашид Рахимов, выступавший за сборные Таджикистана и России. Его дебют в качестве тренера состоялся в 2002 году. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В первом квартале 2023 года судебными приставами Татарстана вынесено более 63,5 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников из России по исполнительным производствам. Общая сумма задолженности составила 43,5 млн рублей.
- В Казани открылись первые два магазина сети жестких дискаунтеров «Чижик». Около половины товаров в магазине представлено собственными брендами, разработанными именно для этой сети. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани 14 апреля на одном из автобусов маршрута №30 жители и гости города смогут проехаться бесплатно. Акция в честь Рамадана организована впервые, но ее планируется проводить и дальше, а количество бесплатных автобусов могут увеличить.
- Замглавы Минфина Татарстана Алексей Шишкин заявил, что для реализации первоочередных мер поддержки экономики и обеспечения финансовой стабильности республики запрошены специальные казначейские кредиты на сумму в 28 млрд рублей. Однако пришедшую сумму сократили почти вдвое — до 15 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Экс-главу исполкома Тукаевского района Татарстана Ленара Авзалова наказали уголовным штрафом в 60 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Приговор отставному чиновнику в день его рождения огласил районный суд.
- В Верховном суде Татарстана с последним словом выступили пятеро обвиняемых по делу чистопольского «ОПС вымогателей и мошенников», лидером которого силовики считают коронованного 20 лет назад «вора в законе» Рашида Хачатряна. Один из них — Айрат Камалов, заявил, что часть эпизодов сфальсифицировали сотрудники МВД, в частности изъятие оружия и гранаты. Детали — в материале «Реального времени».
- В 2022 году в Татарстане число платежей банковскими картами по сравнению с 2021-м выросло на 11%, до 983,2 миллиона. На 11% за год в регионе также увеличилось число электронных терминалов в организациях торговли и услуг.
- Казань и еще 23 района Татарстана «ограниченно готовы» к весенне-летнему пожароопасному сезону. Также в списке Азнакаевский, Аксубаевский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Арский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский и Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нурлатский, Пестречинский и Спасский районы республики.
- Основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина признали банкротом. Решение по заявлению московской фирмы «Вента» принял Арбитражный суд Татарстана.
- США расширили антироссийский санкционный список. В него попал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, «Юнармия», «Мегафон» и другие граждане и физлица.
- Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к застройщикам с предложением снизить цены на квартиры для стимуляции спроса по льготной ипотеке. Он считает, что у них есть такие резервы.
- МВД России хотят наделить полномочиями проводить проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этого государства. Одним из оснований для проверки будут выявленные сотрудниками МВД факты нарушений, а также поступление информации о них от соответствующих государственных органов.
Ключевые события 413-го дня специальной военной операции на Украине:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что для контрнаступления Киев должен быть полностью уверен в своей готовности, а пока для этого ему нужна помощь. По его словам, возможное начало контрнаступления Украины возможно уже этим летом.
- Штурмовые отряды «Вагнера» овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н.п. Першотравневое и Берестовое, Стельмаховка. Кроме того, в районах н. п. Синьковка и Кисловка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ у н. п. Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва, Григоровка и Терны. За сутки на этом направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и гаубица Д-20.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ около н. п. Угледар, Гуляйполе и Орехов. У Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. У Отрадокаменки ликвидирован склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.
- Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 647 танков и других боевых бронированных машин, 1 082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 483 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Максим Кокунин, Илина ХакимоваОбществоВластьЭкономика
комментарии