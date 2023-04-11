Итоги дня: электронные повестки в России, ужесточении оборота вейпов, Путин о дефиците рабочей силы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 11 апреля:
- Госдума приняла в третьем чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.
- Помимо этого, Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки на основании сведений о гражданах. Также была одобрена поправка, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.
- Отметим, что получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны до явки в военкомат. Ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат, сказано в документе.
- Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заверил, что никаких планов по проведению новой волны мобилизации в России не предвидится. Картаполов объяснил, что рассылка этой весной электронных повесток призывникам и прочие нововведения, касающиеся службы в армии, не имеют отношения к возможной мобилизации.
- Также Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект об ужесточении правил оборота вейпов в России. Документу осталось пройти через Совет Федерации и президента страны Владимира Путина. Предлагается запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах, выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала принятие законопроекта: по ее словам, очень важно сделать все для того, чтобы «обезопасить детей, молодежь от этой пагубной привычки», которая, как отметила Ирина Волынец, к сожалению, многими воспринимается «как нечто безобидное». Она отметила, что это «наша очередная победа».
- А комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку одобрил федеральный законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан. Запрет на на шум предусматривается с 22:00 до 7:00 во всех жилых и социальных объектах и на прилегающих к ним территориях. В настоящее время каждый регион России устанавливает правила самостоятельно.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провели рабочую встречу, на которой они обсудили строительство инфраструктурных объектов на территории Татарстана, реализацию федеральных программ и национальных проектов.
- С 30 мая Банк России ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которую выдали после 15 марта 2023 года. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. В ЦБ также напомнили, что в последнее время распространяется «ипотека от застройщика» с низкими нерыночными ставками до 0,1%. Они достигаются за счет повышения цены на квартиру на 20—30%.
- Верховный суд РТ рассмотрел жалобы защиты на арест регионального полпреда Дагестана и отца четырех детей Магомеда Муслимова, обвиняемого в вымогательстве 6,7 млн рублей. Суд жалобу отклонил, оставив постановление суда первой инстанции без изменений.
- Президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы». Также решением проблемы Путин назвал активное применение технологий бережливого производства и автоматизацию во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Глава государства заявил, что на рынке недвижимости возникают дисбалансы, возникает затоваривание.
- Вдобавок Путин рассказал, что за первый квартал 2023 года в российский консолидированный бюджет поступило более 13 триллионов рублей, что соответствует показателям 2022 года.
- Казань стала самым дорогим российским городом для туристов на майские праздники по стоимости проживания в отелях и гостиницах. Так, ночь в казанской гостинице обойдется туристу в среднем 4,2 тысячи рублей. На втором месте в рейтинге расположился Калининград. Средняя стоимость номера — 3,8 тысячи рублей в сутки. Также в списках оказались Санкт-Петербург (2,6 тысячи) и Сочи (2,2 тысячи).
- Плановая дата открытия казанского аквапарка «Барионикс» сместилась с 15 апреля на 10 мая текущего года. Перенос связан с тем, что в здании затянулся ремонт, проводимый его собственником. Что же касается самого парка развлечений, то за время «зимних каникул» в нем также появились значительные изменения, направленные на достижение безопасности. Какие произошли перемены в аквапарке и коснулись ли они его руководства — в материале «Реального времени».
- Сегодня на улицах Казани появились самокаты Яндекс Go, которые можно забронировать через одноименное приложение. Для аренды доступны модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. В компании отметили, что в запрещенных зонах скорость самоката и вовсе будет снижаться до нуля.
- В Казани планируют оптимизировать схемы движения общественного городского транспорта. Проект оптимизации маршрутной сети с учетом предложений жителей уже разработан. Не исключено, что идеи московского образовательного учреждения воплотят в жизнь уже в этом году.
- Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС*». В ведомстве отметили, что «фактически деятельность организации направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России».
- Сотрудники ФСБ из Татарстана и Кировской области пресекли деятельность межрегионального террористического сообщества, сформированного тремя жителями Казани и Кировской области. При координации участников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** (МТО «ХТШ**») задержанные вербовали мусульман из двух регионов и склоняли их к переезду в Сирию.
- Руководство казанского «Рубина» определилось с основными претендентами на пост главного тренера команды, сообщает спортивный журналист Иван Карпов. Согласно информации, руководство клуба выбирает между тремя потенциальными кандидатами: Игорем Шалимовым, Рашидом Рахимовым и Андреем Талалаевым. Также тренером «Рубина» может стать Роберт Евдокимов.
- Известная татарская исполнительница Саида Мухаметзянова раскритиковала проведение Fashion Iftar. После посещения светского мероприятия она посетовала на разделение зон на VIP и не VIP, проблемы со звуком и преобладание русского языка над татарским. Заявление певицы вызвало широкий общественный резонанс. Мнения сторон — в материале «Реального времени».
- Сегодня МВД России обнародовало информацию о выявлении в Казани новой аферы с приманкой в виде выгодного трудоустройства. Задокументировано 15 криминальных эпизодов, а ущерб за период 2021—2023 годов составил более 20 млн рублей. По делу задержаны пять человек, включая уроженцев Башкирии и Казахстана, а также бывший глава Федерации чирлидинга Оренбурга, основавший в Казани фирму «Атлант». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане сократилось число строителей и работников сферы ЖКХ: на 6 и 2,7% соответственно, что в количественном выражении составляет 81 тысячу и 28 тысяч человек. Заработная плата в строительстве выросла на 30% и составила 48,6 тысячи рублей, в жилищно-коммунальном хозяйстве — на 8%, к концу года она составила 36,6 тысячи рублей.
- В Казани разгорелся спор вокруг продажи 0,6 гектара земли на территории «Химграда». Комитет земельных и имущественных отношений отказался реализовать участок компании «Ремпак», у которой здесь построено пятиэтажное здание. Землю предприятие оформляло в аренду сроком на 49 лет, а потом рассчитывало заключить с муниципалитетом договор купли-продажи. В КЗИО отказали, посчитав, что запрашиваемый участок слишком большой. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казанский меценат, ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов предложил создать туристический маршрут по рекам Татарстана под брендом «Серебряная подкова» — «Көмеш дага». Маршрут можно назвать аналогом «Золотого кольца». Подробнее о том, каким должен быть этот маршрут, он рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».
- В Казани общегородской субботник перенесли на 22 апреля с 29 апреля. Казанцы выйдут на уборку в Горкинско-Ометьевском лесу и у Комсомольского озера, в парках Победы и имени Горького.
- До 28 апреля в Казанском кремле будут закрыты тоннель и касса Спасской башни. Это связано с благоустройством пространства. Пройти на их территорию можно со стороны площади 1 Мая через соседнюю арку. Приобрести билеты в Казанский кремль можно в визит-центре Присутственных мест, в кассах Тайницкой башни, а также на площади 1 Мая.
- В Америке отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен больше 3 лет назад из-за пандемии коронавируса COVID-19. Закон подписал президент США Джо Байденом.
- На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение. Функция удаления профиля была убрана с онлайн-портала в конце марта. Ее убрали из веб-версии сервиса и в приложении.
- Канада ввела санкции в отношении раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. Всего в список вошли 14 физических и 34 юридических лица из России. Среди них есть замминистра обороны РФ Николай Панков, а также граждане, якобы связанные с ЧВК «Вагнер»
Ключевые события 412-го дня специальной военной операции на Украине:
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем его бойцов находится более 80% Артемовска. По его словам, подразделения Минобороны России прикрывают их с флангов. Он добавил, что ВСУ контролирует часть жилых районов. В частности, речь идет о жилых домах, под которыми находятся туннели.
- Один из первых бойцов татарстанского добровольческого батальона «Тимер» Андрей Карабашев из Татарстана, находившийся на специальной военной операции почти с начала ее проведения, рассказал, как обстоят дела с военными кадрами. О том, как Карабашев чудом выжил, подорвавшись на мине и попав под шквальный огонь противника, что спасло его от гибели и помогло не попасть в плен к противнику, — доброволец рассказал «Реальному времени».
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовска. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовска авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах.
- В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка Донецкой Народной Республики, Маринское, Новая Маячка Херсонской области.
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*организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры
**Международная террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда Российской Федерации от 04 июня 2020 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.
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