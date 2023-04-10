Итоги дня: завершение прений по делу Галявиева, в Казани «сбавят» отопление, плата школьникам за пятерки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 10 апреля:
- На 13 апреля назначил Верховный суд Татарстана оглашение приговора по делу о нападении на гимназию №175 и гибели семи учеников и двух педагогов. В суде завершили прения, и обвиняемый выступил с последним словом. Увидев камеры, подсудимый Ильназ Галявиев вышел из себя и послал представителей СМИ матерными словами. Но стоило убрать камеры — успокоился. В последнем слове Галявиев заявил, что никакие слова и деньги не вернут унесенные им жизни, но он постарается возместить потерпевшим причиненный ущерб.
- В России в 2022 году произошло 77 попыток поджога военных комиссариатов, сообщил судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров во время рассмотрения уголовного дела жителей Челябинской области, обвиняемых в поджоге здания администрации, где находится военно-учетный стол. Суд приговорил их к 19 годам лишения свободы.
- Депутатов Госсовета Татарстана и лиц, замещающих государственные должности республики, хотят обязать сообщать о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в срок не более пяти суток. Уведомление будет составляться в письменном виде в произвольной форме.
- В Казани начнут сбавлять мощность отопления, завил мэр города Ильсур Метшин. Отключать его будут поэтапно. Сначала сбавят температурный режим.
- Арбитражный суд Красноярского края обязал ООО «Ёбидоёби» сменить название. Он указал, что оно противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка.
- Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил рассмотреть вопрос о снятии блокировки с Twitter, если соцсеть «теперь нацелена на нейтралитет». По его мнению, для госведомств платформа снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России. В Роскомнадзоре же заявили, что «оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет».
- До этого в Twitter разгорелся скандал из-за высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева относительно Украины. Он написал, что этой страны скоро не будет на планете. Илон Маск, владелец американской компании, отказался удалять его пост.
- Двое жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, выписаны из медучреждения после трехнедельного лечения. В инфекционном отделении уже провели дезинфекционные мероприятия, и сейчас медики работают в штатном режиме.
- В Казанском кремле открылась выставка «Тимур Акулов — его называли министром иностранных дел Татарстана». Она приурочена к 70-летию со дня рождения бывшего советника президента Татарстана и депутата Госдумы Тимура Акулова. В церемонии принял участие первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
- На этой неделе в Татарстане днем воздух будет прогреваться до +20 градусов, но уже к ее концу существенно похолодает. В пятницу и субботу, 14 и 15 апреля, в районы республики начнет поступать холодный воздух северных широт. Днем температуры воздуха не превысят 5—10 градусов тепла.
- В Казани пункт вакцинации против коронавируса на территории 7-й городской больницы перестанет работать круглые сутки. С понедельника по пятницу он будет функционировать с 08:00 до 19:30; в субботу — с 08:00 до 17:00; в воскресенье — с 09:00 до 15:00.
- В первом квартале 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе города должна завершиться до конца 2023 года, но она затягивается из-за критического состояния объекта — возникают новые провалы, которые тоже приходится устранять.
- Депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова обратилась к премьеру-министру России Михаилу Мишустину с просьбой платить школьникам за отличную успеваемость. По ее задумке, выплаты будут перечислять на «Пушкинскую карту».
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль — лишь еще одно средство расчета, а не замена существующих, поэтому никакого влияния на формы выплаты пенсий он не окажет. ЦБ продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение.
- Верховный суд Татарстана рассмотрит дело обвиняемых в серии убийств 1990—2000-х годов в составе банды «Тукаевские» без участия присяжных заседателей. Решение принято на предварительном заседании в суде, которое проходило в закрытом режиме. На нем подсудимые решили отозвать свое ходатайство о народных судьях.
- В Татарстане снижается количество корпоративных банкротств (-50%), но вместе с этим растет количество банкротов среди граждан и индивидуальных предпринимателей (+17,4%). Резко — на 111,1% — в республике выросло число сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства физлиц — 38 за первый квартал 2023 года.
- В СИЗО Казани до 23 мая отправлен директор и учредитель альметьевской компании «Коммуникационные строительные сети» Радик Валиев. По версии Следкома и сотрудников экономической полиции, год назад он получил 2 млн рублей для последующей передачи должностным лицам ФНС. Деньги, как считают силовики, передавались в интересах казанской фирмы по производству бетонных изделий, которой налоговики предъявили недоимку в 86 млн рублей.
- В Татарстане отменили анонсированный мартовский перерасчет начислений по статье «ОДН» в соответствии с реальными расходами ресурсов. Причин отказа от доначислений населению за ЖКУ несколько, но главная, похоже, состоит в том, что власти не хотят спровоцировать граждан на выражение массового недовольства суммами в платежках.
- Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов представил коллективам двух новых руководителей. Одним из них стал Ленар Ахметзянов, занявший должность главы Комсомольского района города. Начальником правового управления исполкома назначена Елена Дерлюкова.
Ключевые события 411-го дня специальной военной операции на Украине:
- 10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
- Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев подписал новый контракт с ОДШБр «Ветераны». По согласованию с командованием у него есть возможность выезжать в командировку для посещения заседаний республиканского парламента. Как добавил депутат, сейчас он занимает ответственную должность и выполняет задачи, поставленные в рамках спецоперации.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении нанесено поражение украинским подразделениям около н. п. Розовка (ЛНР), Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. У Старицы в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
- На Красно-Лиманском направлении поражены украинские подразделения около н. п. Терны, Торское, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Около Новолюбовки (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады.
- На Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области.
- На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.
- Около н. п. Ямполовка (ДНР) и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
- Уничтожены 11 украинских беспилотников у н. п. Наугольное, Червонопоповка (ЛНР), Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное (ДНР).
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаЭкономикаФинансыБанки
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