Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей в случае отмены или переноса концерта

В случае отмены или переноса концерта потребитель с билетами на него имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в том числе сервисного сбора. Об этом сообщается в телеграм-канале

Для возврата стоимости билета нужно направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств. Как отметили в Роспотребнадзоре, если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, можно обратиться с исковым заявлением в суд.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, недавно в Казани отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани, который должен был пройти 10 апреля.

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