Итоги дня: старт сезона электросамокатов в Казани, продажа вина онлайн в России, биолаборатории США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 7 апреля:
- Глава МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу невыполнение генсеком ООН Антониу Гутерришем условий пакетной зерновой сделки. По словам Лаврова, российская часть зерновой сделки вообще не выполняется, препоны для ее реализации ужесточаются. Он уточнил, что часть, касаемая украинского экспорта выполняется, однако большая часть продовольствия идет в Европу, причем на долю особо нуждающихся государств, которые входят в список беднейших стран, приходится менее 3% поставок.
- Если раньше наступление весны символизировал прилет птиц, то теперь о ее начале говорит появление на улицах городов электросамокатов. В Казани стартовал сезон кикшеринга — на улицах города уже появились электросамокаты. Сервисы, к работе которых в России относятся противоречиво, а в Париже и вовсе запрещают, прочно вошли в обиход горожан. О том, как относятся к СИМам Минтранс и МВД России, сможет ли Казань в перспективе транслировать свой опыт работы с сервисами кикшеринга на федеральный уровень и почему электросамокаты безопаснее автомобилей — в материале «Реального времени».
- Добавим, что в этом году в Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Это на 1,1 тысячи больше, чем год назад, сообщают городские власти. В этом сезоне казанцам будут доступны 7,5 тысячи электросамокатов. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начнет работать Яндекс Go.
- Сразу несколько школ Казани эвакуировали из-за того, что на их адреса поступили электронные сообщения с угрозами. Правоохранительные органы обязаны проверить все учреждения. В исполкоме отметили, что такую проверку проводят каждый раз, потому что безопасность — в приоритете и каждый сигнал отрабатывается.
- В Татарстане выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. За первый квартал 2023 года выявили 91 случай заражения — в три раза больше, чем за январь — март прошлого года. Отметим, что против ГЛПС вакцины нет, поэтому инфекция неуправляема. Почти 60% татарстанцев заболели в бытовых условиях, не соблюдая правила личной гигиены. Еще 26 человек заразились при посещении леса. Татарстан занимает третье место по заболеваемости среди всех регионов Приволжского федерального округа после Башкортостана и Удмуртии.
- В Казани 20 га леса на улице Дубравной перевели из категории «земли лесного фонда» в «земли населенных пунктов», включив в границы города и предоставив разрешение использовать для заготовки древесины. Участок составляет чуть меньше 10% леса на Дубравной общей площадью 214,6 га. В мэрии Казани намерения на эту землю отрицают, а в Росимуществе заверяют, что к специалистам «обращения по вопросу использования указанного земельного участка, в том числе на вырубку и строительство» не поступали.
- Курс доллара на Мосбирже поднялся до 83,07 рубля, а евро поднимался до 91,03 рубля впервые с 6 апреля прошлого года. Американская валюта продемонстрировала рост на 2,09% — 83,07 рубля. Евро к 12:51 мск прибавил 2,11% и достиг отметки 91,03 рубля. К 13:02 мск доллар ускорил рост до 83,21 рубля, прибавив 2,26%, а евро поднялся до 90,94 рубля — на 2,01%.
- Правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российских вин через сайт «Почты России». Эксперимент должен стартовать с 1 ноября. В «Почте России» заявили, что ожидают начала эксперимента и готовят инфраструктуру, необходимую для дистанционных продаж российского вина.
- До декабря этого года в Татарстане проведут капитальный ремонт целого ряда спортивных объектов и учреждений. Заказчиками работ выступают сразу две организации — ГК ГБУ «Главстрой» и ГК ГКУ «Главинвестстрой». Предполагается, что для этих целей выделили из республиканского бюджета более 325 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит не только «освежить» здания и сооружения, но и закупить новый инвентарь с оборудованием. Подробности — в нашем материале.
- В Татарстане дополнили перечень информации, запрещенной для детей, документ подписал раис республики Рустам Минниханов. В закон «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в РТ» внесли изменения, касающиеся информации (в том числе рекламы, пропаганды, агитации) о табачных изделиях — он уточняется пунктом о «никотиносодержащей продукции». Пункт об информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, дополняется словами «либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, от информации, пропагандирующей педофилию, от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол».
- Певца Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, Генпрокуратура поручила заняться этим прокуратуре Москвы. Ранее генпрокурору Игорю Краснову направили обращение с просьбой начать проверку в отношении певца, так как он неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине.
- Сеть жестких дискаунтеров «Чижик» открыла распределительный центр в Казани — объект будет обслуживать до 250 магазинов в Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии, а еще в Самарской и Ульяновской областях. Первые магазины сети начнут работу в столице Татарстана 12 апреля.
- Вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может составить почти 12 триллионов рублей, подсчитали аналитики РАЭК. Это почти на четверть — 24% — больше, чем годом ранее. На старте измерений ее объем составлял всего 554 млрд рублей. Сегодня в стране отмечается день Российского сегмента интернета. Национальному домену .ru исполнилось 29 лет.
- На совместном заседании депутатов Казанской городской думы и Госсовета Татарстана сегодня обсудили ограничения, которые могут быть введены при реализации никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления — вейпов, электронных сигарет и так далее.
- В Татарстане 6 апреля начался клещевой сезон. В 2021 году он стартовал с 12 апреля. В этом году первый укус клещами зарегистрировали 25 марта, а в прошлом году — 10 апреля. На сегодняшний день в 25 районах Татарстана зарегистрировано 113 укусов клещей. Из них 15 — в Казани, 18 — в Челнах, 17 — в Нижнекамске.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, который вводит штрафы за нарушение правил эксплуатации метро. Если юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие подвижной состав внеуличного транспорта и таких объектов инфраструктуры, не соблюдают правила технической эксплуатации внеуличного транспорта, это влечет административный штраф.
- Участок набережной озера Нижний Кабан у театра Галиасгара Камала в Казани откроется только после ремонта. Часть набережной перекрыли еще в мае прошлого года в связи с аварийным состоянием подпорной стенки у театра.
- Крупный французский производитель молочной продукции Danone хочет отказаться от своих глобальных брендов в России, прорабатываются разные варианты. Так, компания может использовать локальные имена для той продукции, которая сейчас продается под глобальными брендами. Danone может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию к молоку, кефиру, творогу и сметане «Простоквашино».
- В Татарстане на профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров ежегодно выделяют около 38 миллионов рублей.
- Центральный окружной военный суд Самары приговорил пособника террористов «Исламского государства»*, жителя Набережных Челнов 1994 года рождения, к 11 годам лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строго режима.
- Одного из подрядчиков открывшегося в Крыму татарстанского детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс» обвинили в неосновательном обогащении. Казанская компания «Арми» участвовала в стройке объекта в отсутствие подписанных договоров и не сумела доказать наличие фактических подрядных отношений. Ей предстоит вернуть привлекшей ее казанской фирме «Прайд» порядка 25,16 млн рублей. Проигравший подрядчик не остался в долгу: в суде разгорелась новая тяжба между теми же контрагентами за выплату долга по работе на другом объекте — реконструкции трагически прославившейся казанской гимназии №175. Подробности обоих процессов — в нашем материале.
- В марте текущего года российские банки выдали гражданам кредитов на 1,34 триллиона рублей, это на 35% больше в месячном выражении. При этом, по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, объем выданных кредитов увеличился на 109 процентов — рост показали все сегменты кредитования.
- Австрийский предприниматель, экс-председатель совета директоров ГАЗ Зигфрид Вольф предложил российским властям проект производства автомобилей в РФ стоимостью в 60 млрд рублей. В январе Вольф направил предложение президенту России Владимиру Путину. Предполагается выпуск как минимум 270 тыс. автомобилей в год на двух предприятиях — ГАЗ в Нижнем Новгороде и заводе Volkswagen в Калуге. Вольф также предложил во второй половине 2023 года возобновить производство в России некоторых моделей автомобилей Skoda с новым дизайном, в их основу лягут «характерные черты» «Волги» и «Победы».
Ключевые события 408-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны США начали расследовать утечку в социальные сети секретных материалов, в которых описывается состояние армии Украины и планы Штатов и НАТО по укреплению ВСУ.
- США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, название программы — «Исследования по бионадзору».
- Говоря о проведении спецоперации, в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено: три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.
- В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Ремовка Запорожской области.
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* Международная террористическая организация «Исламское государство» признана террористической решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность запрещена на территории РФ.
Илина ХакимоваОбществоВласть
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