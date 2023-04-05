Итоги дня: встреча Путина с иностранными послами, ТЭФ-2023, возвращение Zara под новым именем
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 5 апреля:
- Президент России Владимир Путин сегодня встретился с послами. Он принял верительные грамоты 17 вновь прибывших послов иностранных государств. В частности он заявил, что надеется на поддержку Дании в предложении о создании комиссии для выяснения обстоятельств ЧП на «Северных потоках». По словам главы государства, «сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно». «Реальное время» вело прямую трансляцию.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтеразведке, транспортировке газа, энергетике и поставках химической продукции. Также они отметили, что объем товарооборота по итогам 2022 года не соответствует потенциалу стран.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля. По его словам, соответствующий документ готовят «в срочном порядке».
- Президент России Владимир Путин постановил провести в феврале — марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. В последний раз такое мероприятие проходило в 2017 году на площадках в Москве и Сочи. Его участниками стали порядка 25 тысяч молодых людей — представителей общественных организаций, преподавателей и молодых политиков.
- В столице Татарстана с 15 по 20 мая состоится IX Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Организация и проведение форума обойдутся республиканскому бюджету в 5,7 миллиона рублей. В эту стоимость войдут услуги по проживанию, питанию и по техническому обеспечению с подготовкой образовательной программы. Подробности — в материале «Реального времени».
- Помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движение первых» Тимур Сулейманов рассказал, что новое здание штаб-квартиры организации в Казани расположится на ул. Островского, 11/6. Он отметил, что к октябрю отделения движения должны открыться во всех школах и колледжах региона.
- Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ретейлерам одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода». Уточняется, что покупателем является компания Fashion And More Management DMCC, офис которой расположен в одной из дружественных стран. В двух торговых центрах Казани возобновят работу магазины Zara, которые будут называться Maag.
- Сегодня стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2023). Первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» Сергей Павлушко сообщил, что с 1 января этого года регионы перешли на новую систему планирования перспективного развития электроэнергетики. По его словам, конкурентоспособность собственной генерации в республике все еще отстает, но в новой федеральной программе все же заложен рост производства энергии в 1,5% к 2028 году. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что дефицит собственной электроэнергии в республике продолжает оставаться на уровне 5 млрд кВт·ч, или около 15% от ежегодного потребления. По его словам, потребление электроэнергии выросло на 3,5% — до 33 млрд кВт·ч. При этом выработано в республике 28,1 млрд кВт·ч.
- Также Коробченко заявил, что в 2025 году количество территориальных сетевых компаний, занимающихся передачей электроэнергии в Татарстане, сократится до семи операторов. Он отметил, что по итогам года количество игроков уже сократилось с 23 до 18 ТСО.
- Депутаты Госдумы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Однако уточняется, что увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагают за счет сокращения новогодних каникул.
- В Казани 5 апреля зарегистрировали новый температурный рекорд. Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, воздух в Казани прогрелся до +19 °С. Тем самым побит рекорд для этого дня, установленный в 1990 году — 17,5 градуса тепла.
- Комитет ЖКХ исполкома Казани сообщил, что в домах города пока еще рано отключать отопление. Отмечается, что отопительный сезон должен завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов. Пока эти показатели не достигнуты, подчеркнули специалисты.
- На фоне этого казанцы начали обсуждать возможное отключение отопление — жители сетовали, что при включенных батареях сейчас они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо». «Реальное время» предлагает своим читателям проголосовать — стоит отключать отопление в Казани или нет, и почему.
- Правительство России поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей. Планируется, что в дальнейшем их будут использовать для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. Для создания такого института необходимо принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих, уточнили в правительстве.
- Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов сообщил, что навигация на Волге откроется с 22 апреля. На Каме навигация начнется с 25 апреля, уточнил он.
- Также Венедиктов рассказал, что пик половодья в Татарстане уже пройден. Однако, по его словам, не исключено, что паводок на некоторых объектах начнется вновь. Так, например, в настоящее время подъем воды наблюдается на реках Вятка, Иж, а на остальных водоемах идет спад.
- Федеральный бюджет России в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. Вместе с этим совокупный объем средств, которые направят на продажу иностранной валюты, составит 74,6 млрд рублей. Операции будут проводить с 7 апреля по 5 мая, рассказали в Минфине.
- Кабмин Татарстана утвердил государственную программу «Научно-технологическое развитие», которая будет реализовываться на территории республики до 2030 года. Предполагается, что за это время регион сформирует мощную научно-образовательную экосистему для инновационного развития, а также сможет оказаться в числе 100 мировых лидеров в сферах нефтегазового дела, образования и лингвистики. Объем ее финансирования составит 7,646 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране следует локализовать производство медицинского оборудования, наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. По его словам, власти поддерживают отечественное производство.
- Казанский вертолетный завод опубликовал сообщение о стоимости чистых активов, которые по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 42 млрд рублей. Согласно этим данным, размер активов КВЗ за год практически удвоился — в 2021-м он был 23 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период составляла 1,1 млрд при выручке в 27,8 млрд. Детали — в материале «Реального времени».
- Бюро Международной федерации плавания объявило о создании рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Уточняется, что группа представит отчет на следующем заседании бюро в июле 2023 года.
- Председатель комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев рассказал, что в ближайшие 3 года в туристическую отрасль России вложат 700 млрд рублей. По его словам, большая часть этих средств будет направлена на инфраструктуру, так как в настоящее время страна должна активнее развивать предложение, а не спрос турбизнеса.
- Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев заявил, что проект модернизации Заинской ГРЭС, поставленный на паузу из-за невозможности поставки иностранных турбин, может быть продолжен с российскими деталями. Так, по его словам, в 2023 или 2024 году «Татэнерго» планирует найти решение по поставщику турбины.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал вторую победу в третьем матче серии финала Восточной конференции КХЛ. В гостевом матче татарстанцы выиграли у омского «Авангарда» со счетом 2:3 (0:0, 1:0,1:2,0:1). Напомним, в прошлом матче «барсы» уступили на своем льду омичам со счетом 2:3.
- Как сообщает близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого», президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Напомним, встреча с российским лидером была анонсирована еще в конце марта. Как рассказывал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине.
- В одном из зданий Минобороны России произошел пожар. Уточняется, что экстренные службы были стянуты к улице Знаменка в центре Москвы. Информации о пострадавших пока нет. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
Ключевые события 406-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России, обращаясь к новому послу США Линн Трейси, заявил, что использование Соединенными Штатами цветных революций спровоцировало нынешний кризис на Украине. По его словам, такая стратегия внесла негативный вклад в деградацию отношений России и Америки.
- Вместе с этим во время большого заседания Совбеза России Владимир Путин сообщил, что в подготовке диверсий и терактов в стране задействован потенциал западных спецслужб. Он отметил, что в новых регионах России противник использует «недобитое подполье». Глава государства призвал ответственных лиц действовать жестче и эффективнее.
- Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев сообщил, что ведомство разработало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов. Так, по его словам, в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.
- По данным Politico, Евросоюз обсудит 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. Уточняется, что об этом европейскому изданию сообщили три дипломата. Другие подробности не приводятся.
- Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что страна не станет присоединяться к санкциям против России. Он отметил, что Анкара с начала спецоперации придерживается этой стратегии.
- Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, однако этот шаг не решит проблем Киева. Липавский считает, что сейчас следует сосредоточиться на увеличении помощи Украине, в том числе предоставлении средств для фонда военного снаряжения и нелетальных материалов.
- В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Российские пограничники задержали пилота. Он пытался вернуться на украинскую территорию.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что убийство военкора Владлена Татарского и теракт в Санкт-Петербурге станут одной из тем обсуждения в Совбезе ООН во время председательства России. По ее словам, российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза.
- Руководство Китая не желает поддерживать дипломатические контакты на высоком уровне с США после инцидента со сбитым аэростатом. Администрация президента Соединенных Штатов хочет провести встречу с правительством КНР, а также согласовать телефонный разговор между двумя лидерами стран. Однако китайская сторона отвергает эти попытки.
- Как сообщило Минобороны России, на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка и Стельмаховка. Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка, Масютовка и Першотравневое. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака ВСУ в районе населенного пункта Северск, а также поражены подразделения в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новополь. Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация». Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 545 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 302 единицы специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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