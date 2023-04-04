Итоги дня: Финляндия в НАТО, феминизм хотят признать экстремизмом, арест обвиняемой в теракте в питерском кафе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 4 апреля:
- Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил признать феминизм в России экстремистской идеологией. По его словам, почти все его представители в стране выступают против спецоперации и традиционных ценностей.
- Россиянке Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта, в результате которого 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский. По версии следствия, она выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины: принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту. Московский суд арестовал девушку на 2 месяца, до 2 июня.
- Депутаты Госдумы подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. До этого планировалось лишь ограничить их продажу для несовершеннолетних.
- До 1 декабря в Казани и Челнах капитально отремонтируют ряд объектов здравоохранения — на эти цели из республиканского бюджета выделят более 209 млн рублей. За эту сумму подрядчику предстоит не только «освежить» здания и помещения, но и благоустроить прилегающую территорию. Обновление коснется врачебного оборудования и всей имеющейся мебели.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году реальная зарплата граждан должна вырасти примерно на 3—5%. Глава государства обратил внимание, что инфляция замедляется, а это значит, что реальные доходы жителей должны расти.
- Также Владимир Путин заявил, что санкции, вводимые Западом, будут действовать долго и все это понимают. Инициаторы ограничений резко разорвали связи с Россией, но это не помешало ей обеспечить свою устойчивость, указал он.
- Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создал и направил в Госдуму законопроект о тюремном наказании для создателей финансовых пирамид на срок до 12 лет. Хотят увеличить и штрафы — с 1,5 млн до 3 млн рублей. В качестве наказания предлагают также добавить конфискацию имущества.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО. Теперь в Североатлантическом альянсе 31 страна.
- МИД России сообщил, что страна примет ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве отметили, что данное государство стало одним из самых малых и ничего не решающих членов альянса.
- Управление ФНС по Татарстану ожидает от жителей республики, обязанных продекларировать свои доходы, 65 тысяч деклараций. Ожидается, что они заплатят в бюджет свыше 3 миллиардов рублей.
- Как рассказал глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, в республике к сегодняшнему дню четыре индивидуальных предпринимателя уже задекларировали за 2022 год доход, превысивший 1 миллиард рублей. Жителям региона за первый квартал 2023 года возращено 1,8 миллиарда рублей в связи с заявлениями на налоговый вычет.
- Казанский «Водоканала» потратит более 103 млн рублей на годовую охрану своих объектов. Среди требований к частной организации — стаж не менее пяти лет и наличие мобильной группы, вооруженной спецсредствами для быстрого реагирования в случае осложнения обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана установил специальные выплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного страхования скорую и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию. Они не распространяется на руководителей медорганизаций и их заместителей.
- Офис окружного прокурора Манхэттена переквалифицировал в уголовные все 34 пункта обвинения против экс-президента США Дональда Трампа. К такому решению пришли из-за того, что его действия были якобы направлены на сокрытие другого преступления. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. По данным CNN Трамп арестован.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает Евросоюз как недружественное объединение. Это он объяснил тем, что именно члены ЕС открыто заявляют о необходимости нанесения ей «стратегического поражения», поставляют Украине оружие и боеприпасы.
- С января по февраль 2023 года Татарстан посетили 526 576 человек, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика в Приволжском федеральном округе стала самым посещаемым регионом. На втором месте Нижегородская область, на третьем — Башкирия.
- В Казани суд снял запрет на совершение любых сделок с долей ЧОУ «Егоза» в здании детского сада в ЖК «Лесной городок». Трехэтажное дошкольное учреждение простаивает 4 года, с тех пор как дети покинули его стены в результате спора застройщика и Натальи Реснянской. В 2021 году стартовал процесс по обвинению педагога в преступлениях с ущербом 95 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Запустить на линию 25 новых троллейбусов в Казани планируется ко Дню города. Это будут низкопольные МАЗ-303Т20, изготавливаемые на Минском автомобильном заводе.
- Федеральная налоговая служба России по итогам проверок, проведенных в 2022 году, доначислила к уплате 685,7 миллиарда рублей налогов, сборов и страховых взносов. Сумма стала рекордной, превысив показатель предыдущего года на 81%.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий всем военнослужащим, прошедшим предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Сейчас в состав миротворческого контингента могут входить только лица, находящиеся на военной службе по контракту.
- Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил, что находится в России. По его словам, он скрылся от итальянского правосудия, потому что перестал рассчитывать на его объективность — оно якобы готово «прогнуться под давлением властей США».
Ключевые события 405-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны рассказал, что российские военнослужащие продолжают освобождать Донбасс. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ около н. п. Двуречная, Синьковка, Берестовое и Стельмаховка. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ около н. п. Невское, Ямполовка и Григоровка. Уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ около н. п. Угледар, Новоселки, Орехов и Щербаки. Потери украинских войск на этих направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 96 районах.
- Всего с начала спецоперации уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3 651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 534 танка и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9 292 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Илина Хакимова, Максим КокунинОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
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