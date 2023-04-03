Итоги дня: дело о теракте в питерском кафе, Казань примет саммит БРИКС, фонд поддержки участников спецоперации
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 3 апреля:
- В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Количество пострадавших, по последним данным, выросло до 33 человек. Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.
- В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт спланировали спецслужбы Украины, которые привлекли агентуру из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана иноагентом и запрещена в России как экстремистская). В НАК заявляют, что Дарья Трепова — сторонница ФБК*.
- В Казани в 2024 году пройдет саммит БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в объединении назначен помощник президента страны Юрий Ушаков.
- Казань вновь стала одним из самых комфортных городов-миллионников в России, набрав 216 баллов из 360 возможных. Она уступила лишь Москве — 292 балла, и Санкт-Петербургу — 264 балла.
- В Казани стартуют работы по республиканской программе «Наш двор». На реализацию программы выделено 2,8 миллиарда рублей. Самый большой двор, который благоустроят в Казани, расположен на ул. Советской, 19, 21, 23, 25 и 27, ул. Правды, 16, 20, 24, 26, 28 и Халезова, 4, 6 (33,3 тысячи кв. м).
- В Кремле обсудили ориентиры для президентских выборов 2024 года. Участники встречи говорили, что нужен более высокий, по сравнению с 2018-м, результат президентских выборов — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата.
- На этой неделе в Татарстане ожидается спокойная сухая и очень теплая погода — до +20 градусов. В выходные днем температура воздуха не превысит +12 °С.
- На Камчатке зафиксировали нецунамигенное землетрясение магнитудой 6,9. Ощущаемость сейсмособытия составила 5—6 баллов. По данным «Камчатскэнерго», несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился один из турбогенераторов. Энергоснабжение быстро восстановили.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Закон касается кинопроизведений, которые создаются для детей и направлены на воспитание подрастающего поколения.
- Полковник полиции Рефат Катипов назначен на должность начальника Управления уголовного розыска МВД России по Татарстану. В органах внутренних дел он работает с 1994 года.
- В Казани в 2023 году на организацию празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из городского бюджета направят почти 42 миллиона рублей. Планируется салют, выступления звезд татарской эстрады и прием ветеранов в Кремле. Как и где пройдут торжества 9 мая — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с 1 апреля стартовал эксперимент по обеспечению прослеживаемости движения в информационной системе мониторинга пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги. Его цель — апробация полноты, эффективности и достаточности механизмов маркировки пива и слабоалкогольных напитков средствами идентификации.
- Министерство науки и высшего образования России вступило в борьбу за изъятие комплекса по автоклавному формованию Olmar из конкурсной массы АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». До этого КНИТУ-КАИ вчистую проиграло спор в Арбитражном суде Татарстана, так как автоклавы оказались неотъемлемой частью производственного здания ОКБ Симонова.
- Кабмин Татарстана утвердил программу популяризации IT-специальностей в республике среди целевой аудитории. Она среди прочего направлена на профориентацию потенциальных абитуриентов с целью оказания помощи в выборе вариантов профессиональной деятельности в сфере информационных технологий.
- Добровольное сокращение добычи нефти ОПЕК+ составит 1,66 млн баррелей в сутки в дополнение к договоренностям о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки. Несколько стран ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца 2023 года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей.
- Один из крупнейших складских комплексов Поволжья — логистический парк «Биек Тау» — сменил управляющую компанию. Ею стала девелоперская компания «ПроГород» — «дочка» «ВЭБ.РФ». До этого ее предшественник компания «ВЭБ.РФ Управление активами» выставила непрофильный актив на продажу с начальной стоимостью 3,1 млрд рублей, объявление продолжает действовать.
Ключевые события 404-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции — его появление глава государства анонсировал во время послания Федеральному собранию. Он получил название «Защитники Отечества». Учредитель фонда — правительство России.
- В Татарстане внесли изменения в указ о единовременной денежной выплате членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Теперь он распространяется на семьи добровольцев, сотрудников органов внутренних дел и Управления ФСБ по Татарстану.
- Над администрацией Артемовска в ДНР подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, «юридически Артемовск взят», но в западных районах города «еще сосредоточен противник».
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ у Синьковки в Харьковской области и у Артемовка (ЛНР).
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ у н. п. Червоная Диброва (ЛНР).
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожили до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ около Новомихайловки и Угледара (ДНР). На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах. Средствами ПВО перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».
- Уничтожены семь украинских беспилотников около н. п. Александровка (ДНР) Наугольное и Старая Краснянка (ЛНР).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияБизнесИнфраструктураТехнологииITЭкономикаФинансыПромышленностьНефть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым