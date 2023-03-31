Итоги дня: новая Концепция внешней политики России, снежный плен на трассе М-4, «миротворцы» на Украине
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 31 марта:
- Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. В новой версии обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России.
- В Генштабе ВС РФ заявили, что в планах нет проведения второй волны мобилизации: добровольцев и уже ранее призванных граждан хватает для выполнения всех задач. Весенний призыв в России в 2023 году пройдет в обычные сроки: с 1 апреля по 15 июля — и коснется 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Также, с весны этого года призывников начнут оповещать в электронном виде, однако при отсутствии технической возможности извещать будут по-прежнему с помощью повесток.
- В Ростовской области прошел крупнейший снегопад. В нескольких районах области ввели режим ЧС. Из-за ветра и мокрого снега на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые пробки, в которых оказались заблокированы сотни людей. Накануне протяженность пробки составляла 60 км, утром 31 марта она сократилась до 21 км. Без электричества остались 35 тыс. человек.
- Только к вечеру сегодняшнего дня удалость восстановить движение машин по трассе. Спасатели доставляли стоящим в пробке продукты, воду и топливо. Проводился демонтаж отбойников, расчистка дорожного полотна и организации карманов.
- Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что отчитались о своих доходах уже большинство сотрудников Кремля, хоть отведенный на это срок еще не истек: последний день подачи таких документов — 31 марта.
- С «Реальным временем» поделились своими наблюдениями за событиями, расколовшими еврейское государство на два враждующих лагеря, бывшие казанцы и другие представители русскоязычного сообщества, проживающие в Израиле. В стране несколько недель подряд продолжаются масштабные протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы. Акции стали крупнейшими в истории страны.
- Стоимость комплексов питания в школах Казани с 3 апреля повысится в среднем на 5—7 рублей. Так, меню свободного выбора будет стоить 79 рублей (ранее 73 рубля), комплекс — 55 рублей (ранее 48 рублей), завтрак или полдник — 35 рублей вместо 30. Изменение цен коснется только половины казанских школьников, так как 45% учеников получают горячее питание бесплатно.
- Банк России продлил ограничения на переводы валюты за рубеж еще на полгода — до 30 сентября 2023 года. Граждане из России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн. Лимит на перечисления через системы денежных переводов сохранили на прежнем уровне — не более $10 тысяч в месяц.
- В Татарстане 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций. Раис республики Рустам Минниханов такой выбор объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России. В рамках этого планируется провести 349 мероприятий. Они разделены на несколько разделов — образование, наука, культура, люди, праздники и традиции, развитие инфраструктуры и так далее. О внедрении татарского языка в социальную жизнь республики рассказал на заседании Совета по реализации законодательства о языках РТ министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- «Потребность в ремонте дорог многократно превышает выделяемые на эти цели средства» — так власти Казани ответили на просьбу казанца, который попросил засыпать дорогу на улице Тамчы в поселке Вишневка. По его словам, она находится «в ужасном состоянии». Как отметили в мэрии, на ремонт дорог в этом месте попросту не хватает денег. Поэтому в нынешнем году ситуация, скорее всего, не изменится.
- На время ямочного ремонта в Казани перекроют 35 улиц города. Ограничение движения будет локальным. Работы будут проводиться с 31 марта по 15 мая. Дороги будут закрывать на улицах Вахитовского и Советского районов. Полный список улиц — в материалах «Реального времени».
- На 63-м году жизни скончался Вадим Винцерович Трепавлов — историк, тюрколог, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, председатель Международной ассоциации исследователей Золотой Орды. Прощание с Трепавловым назначено на 12:00 в понедельник. Оно пройдет в здании Академии наук России в Москве по адресу: Ленинский проспект, 32а.
- До сезона электросамокатов в Казани остаются считанные дни — погода благоприятная, снега почти не осталось. Сервисы кикшеринга хотят расширяться, заявляя о том, что это надо самому городу и его жителям, но, как оказалось, у властей свое мнение на этот счет. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего за 12-ю неделю было зарегистрировано 13 034 случая гриппа и ОРВИ — и это ниже предыдущей недели на 8%. Ниже эпидемического порога на 41%. В структуре вирусов гриппа по-прежнему преобладает грипп В.
- На 20% выросла, согласно недавно обнародованным данным Татарстанстата, среднемесячная зарплата жителей республики в минувшем году. При этом особо ценным специалистам работодатели готовы платить от 300 тысяч до 1 млн рублей в месяц, причем далеко не всегда в тех сферах, где труд наемных работников выше всего оплачивается в настоящий момент. Понятие «богатый человек» довольно растяжимое. «Реальное время» проанализировало, кто в республике может получать от 300—400 тысяч рублей в месяц, сколько по официальным данным в Татарстане таких людей и где они могут работать.
- С 1 апреля в стране повысят социальные пенсии на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. На фоне этого события Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану разместит в общественном транспорте республики видеоролики с разъяснениями актуальных вопросов по выплатам в 2023 году. Стоимость информационной кампании оценивается в 437 тысяч рублей, а средства на нее будут выделены из бюджета самой организации. Однако разработку материалов начнут только с 3 июля, а «выйти в прокат» им предстоит после полного согласования, то есть не раньше начала августа.
- ПАО «Казаньоргсинтез» подало в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление к Siemens Energy и ООО «Нефтегаз и энергетика» о взыскании 9,5 млрд рублей. Соответчиком выступает турецкий инжиниринговый холдинг Enka. Иск и заявление о наложении обеспечительных мер на имущество и активы Siemens Energy и строительной компании «Энка» были поданы с целью возврата неотработанного аванса.
- В АО «Газпром межрегионгаз Казань» официально назначили нового гендиректора. Им стал Айдар Тагиров. Его уже представили компании. Тагирову — 40 лет. Он начал трудовой путь в компании с должности юрисконсульта в 2005 году. С октября 2022 года он занимал должность исполняющего обязанности генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань».
- Особый противопожарный режим в Татарстане вводится с 17 апреля. Он будет действовать до 10 мая. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор, а также нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангалах, жаровнях и других специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, на дачах и на территориях организаций отдыха детей и их оздоровления.
- Правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли: сталь и изделия из нее; алюминий и изделия из него; строительные машины, двигатели для кораблей и авиации; самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них и игрушки.
- На онлайн-портале «Госуслуги» стала недоступна функция удаления профиля — ее убрали с веб-версии сервиса и в приложении. Удалить учетную запись на портале «Госуслуги» возможно только при посещении МФЦ. Кнопка удаления учетной записи «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ». Отметим, что в связи с появившейся информацией о том, что повестки будут вручаться гражданам и в электронном виде, в Минцифры РФ сообщили, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» не является уклонением от службы в армии.
- Прокуратура России в 2022 году вынесла более 11 тысяч предостережений за необоснованное завышение цен на социально значимые товары, включая новые территории.
- В Россию вернулись хакеры из группировки XDSpy, которая специализируется на кибершпионаже. Своими целями злоумышленники выбрали российские госучреждения, в том числе атаке подверглись структуры МИД России. В министерстве заявили, что атаки были успешно заблокированы. На какую именно страну работают эти хакеры, неизвестно.
Ключевые события 401-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что так называемые миротворцы, идея отправки которых на Украину под эгидой НАТО обсуждается в Европе, будут уничтожаться, если окажутся на передовой без согласия РФ.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие «без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон». Белорусский лидер добавил, что если Запад в этом случае предпримет попытку использовать перемирие в своих целях, то Москва будет обязана использовать всю свою военную мощь для предотвращения эскалации конфликта.
- Сегодня Управление ФСБ по Татарстану распространило информацию об уголовном деле за антивоенные экстремистские посты в соцсетях. Жительницу Казани заподозрили в публичных призывах к российским военнослужащим о дезертирстве из зоны проведения специальной военной операции на Украине.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении 236-й артиллерийской бригаде почетного наименования «гвардейская». Второму смешанному ордена Суворова авиационному полку также присвоено почетное наименование «гвардейский».
- Говоря о проведении спецоперации, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76 районах.
- В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьМедицинаБизнесТехнологииЭкономикаФинансы
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