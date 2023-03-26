ЕС ответит новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

В Евросоюзе заявили о готовности ответить новыми санкциям, если Белоруссия разместит на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

— Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности, — приводит «РИА Новости» слова Борреля.

Он подчеркнул, что Белоруссия может самостоятельно остановить это, у нее есть выбор. В ином случае ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом президент отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.

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Илина Хакимова