Си Цзиньпин: Россия добилась успехов в процветании страны благодаря Владимиру Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил успехи Владимира Путина в развитии страны. Свое мнение он высказал на встрече с президентом РФ в Кремле.

— Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны, — приводит его высказывания RT.

В свою очередь Владимир Путин назвал своего китайского коллегу «дорогим другом» и поздравил его с переизбранием на пост главы КНР.

Фото: realnoevremya.ru

— За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем, — сказал российский лидер.

Си Цзиньпин посетил Россию по приглашению Владимира Путина. Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Они обменяются мнениями относительно углубления сотрудничества стран на международной арене и подпишут ряд двухсторонних документов.

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Айрат Назипов