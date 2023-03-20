В КНДР число желающих поступить на военную службу достигло до 1,4 млн человек

В КНДР продолжает расти число граждан, желающих поступить на службу в вооруженные силы. Сейчас оно достигло примерно 1,4 млн человек. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Число добровольцев растет каждый день по всей стране из-за «растущего гнева и враждебности» по отношению к «американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям», которые своими действиями провоцируют ядерную войну, цитирует ТАСС слова агентства.

Отметим, что только за 17 марта число граждан, желающих вступить в военные ряды, составило 800 тысяч человек.

Накануне КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Дальность полета ракеты составила около 800 километров с максимальной высотой 50 километров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова