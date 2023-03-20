В Татарстане за год подорожала колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С марта 2022 года в Татарстане выросли средние цены на полукопченую и вареную колбасу. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Как подсчитало «Реальное время», средняя стоимость килограмма полукопченой колбасы в Татарстане за год увеличилась на 7,6%, или на 35 рублей. На 13 марта этого года она составила 498,2 руб./кг.

Вареная колбаса в республике за год подорожала на 3,3%, или почти на 13 рублей. Средний ценник к 13 марта 2023 года достиг 395,4 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в республике за год выросли средние цены на баранину и говядину (кроме бескостного мяса). Свинина с марта 2022-го подешевела.



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Татьяна Демина