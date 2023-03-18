Сегодня в Казани ожидается до +2 градусов

В субботу, 18 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков и умеренный северо-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха в Казани днем составит от 0 до +2 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +3°С.

Синоптики прогнозируют в республике снег, в том числе мокрый. Утром возможен дождь. На дорогах сильная гололедица и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ожидается умеренный северо-западный с переходом на северо-восточный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20 марта, осадки маловероятны. Ночью похолодает до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+6°С.



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Татьяна Демина