Итоги дня: Российский венчурный форум в Казани, продление зерновой сделки, пожар в здании погрануправления ФСБ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 марта:
- В выставочном центре Kazan Expo прошел Российский венчурный форум, который собрал около 3 тысяч участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. В рамках форума обсуждались стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. Подробностями и инсайдами отрасли поделились гости выездной редакции «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что экономика страны обретает абсолютно новое качество и начинает развиваться по новой модели. Основные тезисы из выступления главы государства — в материале «Реального времени».
- Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что ставка разового сбора в федеральный бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021—2022 годы составит около 5%. Юридически сбор введут с 2024-го, однако фактически его ведомство ждет поступлений уже в этом году.
- В Татарстане в феврале 2023 года инфляция в годовом выражении составила 10,74%. Она оказалась меньше, чем в январе, когда показатель оценивался в 11,55%.
- В здании погрануправления ФСБ по Ростовской области произошел пожар. Погиб один человек, еще двое пострадали.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке празднования 220-летия Казанского федерального университета. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек, в том числе раис Татарстана Рустам Минниханов и ректор вуза Ленар Сафин.
- Ежегодный отчет правительства России в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин огласит 23 марта. Мероприятие продлится около 4 часов. В прошлом году оно состоялось 7 апреля.
- Власти Казани постановили снести ГСК «Якорь» на улице Портовой. На его месте в рамках реновации территории Речного порта в будущем появятся многоэтажки, парк, магазины и школы. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-начальника Кизлярского ОВД Гази Исаева**. Его задержали по уголовному делу о взрывах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метрополитена в 2010 году. Исаев** подвозил смертницу, которая выехала в Москву для совершения теракта, и помогал террористической группировке в 2009—2010 годах.
- Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, признанного в России физлицом-иноагентом, задержали по подозрению в демонстрации экстремистской символики. Его арестовали на 14 суток.
- Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве. Челнинское предприятие разработает для компании модели междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля на природном газе.
- Депутат Госсовета Татарстана, основатель ГК «Ядран» Ирек Салихов продал одну из двух нефтетрейдинговых компаний группы — ООО «Альянс Ойл». Актив приобрел малоизвестный предприниматель Виктор Горелышев — собственник казанской фирмы по сбору неопасных отходов «Реверс Плюс». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане задержали полномочного представителя Дагестана по делу о вымогательстве 6,7 млн рублей. Пострадавшим по делу проходит 67-летний гендиректор строительной фирм, рассказавший, что ему угрожали расправой с августа 2020 года, чтобы он возместил несуществующий долг.
- Верховный суд России признал террористическим и запретил в стране украинский легион «Свобода России»***. Дело рассматривалось по иску генпрокурора Игоря Краснова. Заседание прошло в закрытом режиме — дело маркировано грифом «секретно».
- Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка. «Молдавский язык» во всех законодательных актах заменяется словами «румынский язык». Также это касается прилагательных «государственный», «официальный» и «родной».
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью. Появится новый субъект национальной платежной системы — оператор платформы цифрового рубля.
- Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем заявил, что 40—50% инвестиций в российские венчурные проекты являлись деньгами иностранных фондов. За последний год венчурные инвестиции в российские стартапы упали до $1,1 млрд, а первые признаки восстановления рынка ожидаются лишь в будущем году. Детали — в материале «Реального времени».
- Зерновая сделка продлена на 60 дней, сообщили в МИД России. Она должна автоматически продолжить действие после 18 марта, если никто из участников не выступит против.
- Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что в правительстве предложили ослабить ограничения для инвесторов, которые пришли в страну после начала спецоперации. Предложение полностью поддержано Минфином и Центробанком.
Ключевые события 386-го дня специальной военной операции на Украине:
- Первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море, — намеренная провокация США. По его словам, аппарат нарушил границы временного авиарежима, о которых Соединенные Штаты осведомлены.
- Минобороны США опубликовало видео потери своего беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Ведомство уверяет, что два российских Су-27 провели «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотного разведывательного комплекса.
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах н.п. Гряниковка, Котляровка, Берестовое, Новоселовское и Розовка. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ около н.п. Невское, Червоная Диброва, Ямполовка и Григоровка. Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ около Угледара, Павловки, Новоданиловки и Щербаков. Потери составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна артиллерийская система М777 производства США. На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3 434 беспилотника, 414 ЗРК, 8 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 959 единиц специальной военной автомобильной техники.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
**внесен в реестр террористов и экстремистов
***признана террористической организацией по решению Верховного суда РФ и запрещена на территории России.
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Максим Кокунин, Илина ХакимоваОбществоВласть
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