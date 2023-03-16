Министр просвещения России заявил, что речи об отмене ЕГЭ в стране не идет

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что речи об отмене ЕГЭ в стране не идет, однако обсуждаются возможности его совершенствования. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, вчера премьер-министр России Михаил Мишустин призвал серьезно взвесить плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о возможной отмене ЕГЭ. Он выразил мнение, что требования к новым специальностям необходимо отразить в поправках к нормативным актам.

Премьер рассказал, что в сфере образования на сегодняшний день запущен проект 30 инженерных школ, в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям реализуется программа «Профессионалитет».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце февраля депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что вопрос отмены данного экзамена в России не обсуждается.

Граждане в основном считают, что ЕГЭ следовало бы отменить. Так, согласно данным мартовского опроса, 62% казанцев выступают за отмену этого экзамена. Еще 22% респондентов, напротив, уверены в том, что Единый госэкзамен является достойной заменой устаревшей традиционной формы аттестации.



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Максим Кокунин