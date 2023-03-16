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Татарстанский нефтетрейдер Ирек Салихов продал «АЛЬЯНС ОЙЛ»

15:40, 16.03.2023 3
Татарстанский нефтетрейдер Ирек Салихов продал «АЛЬЯНС ОЙЛ»
Фото: google.com

Ирек Салихов продал «АЛЬЯНС ОЙЛ»

Как стало известно «Реальному времени», депутат Госсовета РТ, основатель ГК «Ядран» Ирек Салихов продал одну из двух нефтетрейдинговых компаний группы — ООО «АЛЬЯНС ОЙЛ». Приобрел актив малоизвестный предприниматель Виктор Горелышев — собственник казанской фирмы по сбору неопасных отходов «Реверс Плюс».

— Данная компания не проявляла никакой активности в прошлом году, и поэтому было принято решение реализовать ее, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГК «Ядран».

Как заявляют в холдинге, нефтетрейдинг — одно из ключевых направлений, составляющих основную часть выручки. До недавнего времени этим бизнесом занимались две компании — ООО «Торговый дом «Ядран-Энерго» и ООО «АЛЬЯНС ОЙЛ». Причем последнюю группа приобретала несколько лет назад в надежде развить направление, но в прошлом году компания доходов не принесла. Если в 2020 году выручка «АЛЬЯНС ОЙЛ» составляла 7,5 млрд, а чистая прибыль — 90,7 млн рублей, то в 2021-м компания показала убыток в 719,7 млн, а оборот сократился до 4,8 миллиарда.

Фото: likada.pro

По этой причине, когда к покупке компании с таким названием проявили интерес, собственники решили расстаться с активом.

Переименование сети АЗС Shell

Продажа компании стала следующим шагом в рамках оптимизации бизнеса группы компаний. Напомним, в прошлом году сеть автомобильных заправок Shell — в Татарстане проект запускал Ирек Салихов вместе с партнерами — была переименована в Teboil. Вместе с названием и логотипом бренда сменились и обозначения топлива. Так, премиальное V-Power стало называться «АИ-95+» и «АИ-98+», а дизель — «ДТ+».

Незадолго до этого ЛУКОЙЛ перевел более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil. Тогда же начался ребрендинг сети АЗС. В мае на заправках Shell перестали продавать топливо. Это произошло на тех АЗС, которые вошли в сделку с ЛУКОЙЛом. Последний выкупил 100%-ную долю в ООО «Шелл Нефть» — дочки Shell.

Фото: realnoevremya.ru

Василя Ширшова
ПромышленностьНефтехимияБизнес Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    от хороших активов не избавляются
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  • Анонимно 16 мар
    Явно очистка от рисковых хвостов.
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    Анонимно 16 мар
    покупатель в любом случае нашелся
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