Татарстанский нефтетрейдер Ирек Салихов продал «АЛЬЯНС ОЙЛ»

Ирек Салихов продал «АЛЬЯНС ОЙЛ»

Как стало известно «Реальному времени», депутат Госсовета РТ, основатель ГК «Ядран» Ирек Салихов продал одну из двух нефтетрейдинговых компаний группы — ООО «АЛЬЯНС ОЙЛ». Приобрел актив малоизвестный предприниматель Виктор Горелышев — собственник казанской фирмы по сбору неопасных отходов «Реверс Плюс».



— Данная компания не проявляла никакой активности в прошлом году, и поэтому было принято решение реализовать ее, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГК «Ядран».

Как заявляют в холдинге, нефтетрейдинг — одно из ключевых направлений, составляющих основную часть выручки. До недавнего времени этим бизнесом занимались две компании — ООО «Торговый дом «Ядран-Энерго» и ООО «АЛЬЯНС ОЙЛ». Причем последнюю группа приобретала несколько лет назад в надежде развить направление, но в прошлом году компания доходов не принесла. Если в 2020 году выручка «АЛЬЯНС ОЙЛ» составляла 7,5 млрд, а чистая прибыль — 90,7 млн рублей, то в 2021-м компания показала убыток в 719,7 млн, а оборот сократился до 4,8 миллиарда.

Фото: likada.pro

По этой причине, когда к покупке компании с таким названием проявили интерес, собственники решили расстаться с активом.

Переименование сети АЗС Shell

Продажа компании стала следующим шагом в рамках оптимизации бизнеса группы компаний. Напомним, в прошлом году сеть автомобильных заправок Shell — в Татарстане проект запускал Ирек Салихов вместе с партнерами — была переименована в Teboil. Вместе с названием и логотипом бренда сменились и обозначения топлива. Так, премиальное V-Power стало называться «АИ-95+» и «АИ-98+», а дизель — «ДТ+».

Незадолго до этого ЛУКОЙЛ перевел более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil. Тогда же начался ребрендинг сети АЗС. В мае на заправках Shell перестали продавать топливо. Это произошло на тех АЗС, которые вошли в сделку с ЛУКОЙЛом. Последний выкупил 100%-ную долю в ООО «Шелл Нефть» — дочки Shell.

Фото: realnoevremya.ru

Василя Ширшова