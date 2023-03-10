Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Канада приняла решение запретить импорт алюминия и стали из России. Об этом информирует сайт канадского правительства.

Согласно документу, любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещено импортировать из России сталь, железо, алюминий и изделия из него.

Фото: pxhere.com

В начале декабря прошлого года МИД России в качестве ответной меры запретил въезд 200 канадским гражданам по принципу взаимности. В числе тех, кто попал под российские санкции, — канадские чиновники, парламентарии, правоохранители и активисты.

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Айрат Назипов