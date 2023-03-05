Главный тренер «Рубина»: «Мы избежали большого количества травм»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о состоянии команды перед возобновлением второй половины сезона в Первой лиге. Его слова приводит клубная пресс-служба.

— Практически все, что запланировали сделали. В общем-то, избежали какого-то большого количеств серьезных травм. Команда, я считаю, готова вкатиться в сезон, — рассказал он.

По мнению наставника, его подопечные будут готовы на 100 процентов в течение сезона.

Завтра казанская команда сыграет первый официальный матч в этом году. В Краснодаре «Рубин» встретится с «Кубанью». Матч состоится в 17:30.

О том, как команда готовилась к возобновлению чемпионата, можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов