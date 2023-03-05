Дональд Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что ему не составит труда оперативно урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает Daily Caller.

— Было бы так просто уладить этот конфликт. Я мог бы сделать это за 24 часа, — сказал он.

Трамп отметил, что для реализации этой цели ему нужно снова стать президентом. При этом он не стал говорить, в чем именно состоит его план. По мнению собеседника, раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

Фото: pxhere.com

Напомним, Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае переизбрания президентом США. Он отметил, что сделает это в первую же ночь на посту главы государства.

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Айрат Назипов