Дональд Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания президентом США
Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что ему не составит труда оперативно урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает Daily Caller.
— Было бы так просто уладить этот конфликт. Я мог бы сделать это за 24 часа, — сказал он.
Трамп отметил, что для реализации этой цели ему нужно снова стать президентом. При этом он не стал говорить, в чем именно состоит его план. По мнению собеседника, раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.
Напомним, Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае переизбрания президентом США. Он отметил, что сделает это в первую же ночь на посту главы государства.
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