В Набережных Челнах построят жилой комплекс «Романтики» — его посвятят первостроителям города

В микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах построят новый жилой комплекс «Романтики». Он будет посвящен первостроителям города, сообщает chelny-biz.ru.

— Название отсылает нас к тем людям-энтузиастам, которые в 1960-70-х приехали в Набережные Челны на Всесоюзную ударную стройку. Сейчас мы, их потомки, начинаем комплексно осваивать территорию, которая долгое время была чистым полем. И жить там будут такие же романтики — люди, окрыленные мечтой о собственном комфортном жилье, — рассказал глава компании «ДОМКОР» Мунир Гайнуллов.

На данный момент идет проектирование первых трех домов ЖК. В планах на этот год — приступить еще к шести. Выход на площадку предварительно намечен на 2024 год. Планируется, что общая площадь жилья з составит 200 тысяч «квадратов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Будет нам чем удивить и жильцов. Продумывая концепцию, мы пошли даже дальше, чем «двор без машин»: там мы организуем непрерывный пешеходный каркас. То есть любой житель — взрослый или ребенок — может выйти из дома и, не переходя дорогу, попасть в любую точку микрорайона. Все машины вынесены на внешний периметр, а территория отдана людям, — добавил спикер.

На этой неделе Минстрой России анонсировал рекордный ввод жилья в многоквартирных домах. В стране хотят ввести не менее 50 млн квадратных метров в 2023 году.



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Айрат Назипов