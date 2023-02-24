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В Кремле рассказали, будет ли Владимир Путин выступать с обращением в годовщину спецоперации

08:51, 24.02.2023
В Кремле рассказали, будет ли Владимир Путин выступать с обращением в годовщину спецоперации
Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что какое-либо обращение Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется. Об этом сообщает «РИА Новости».

На вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил отрицательно.

Фото: mil.ru

Ровно год назад, рано утром 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Подробности можно прочитать в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов
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