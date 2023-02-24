В Кремле рассказали, будет ли Владимир Путин выступать с обращением в годовщину спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что какое-либо обращение Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется. Об этом сообщает «РИА Новости».
На вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил отрицательно.
Ровно год назад, рано утром 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Подробности можно прочитать в специальном сюжете «Реального времени».
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