Итоги дня: обновленный KazanForum, снижение числа пенсионеров, подготовка киевским режимом «великого события»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активно использовать инновации в республике, обратив внимание, что некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства. К числу инновационно активных относятся только 12% компаний реального сектора российской экономики, обратил внимание он.
- В Казани на улице Архангельской, 14 произошел крупный пожар. Тушили его около двух часов. Изначально сообщалось, что горит автосервис, однако позже уточнили: пожар произошел на складе резинотехнических изделий. Его площадь составила 800 кв. метров. Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. Загрязняющих веществ в воздухе после пожара на складе с резинотехническими изделиями не выявили.
- Энергосистема Татарстана заняла пятое место среди энергосистем регионов России по абсолютному приросту потребления в 2022 году. Рустам Минниханов обратил внимание, что развитие собственной энергетики для республики является приоритетным направлением.
- В Татарстане начинают воплощать в жизнь недавно озвученную инициативу по передаче республике отдельных полномочий муниципальных властей в вопросах градостроительства. Разработкой генпланов поселений, правил землепользования и застройки, а также схем территориального планирования займется новая структура в татарстанском Минстрое.
- Президент России Владимир Путин заявил, что права российских военных и их семей должны быть защищены. Принятые за последнее время новые меры предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, который является стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил либо других воинских формирований.
- На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидается участие руководства страны. Пригласят гостей из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. О конкретных лицах и делегациях можно будет говорить ближе к форуму, заявил помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров. В программе на сегодняшний день 127 деловых сессий, рассказала глава АИР республики Талия Минуллина. Запланированы межпарламентские слушания, конференции и сессии, а одной из главных тем станет международное сотрудничество.
- В России предложили снизить пенсионный возраст отцов из многодетных семей на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет. Также инициирована идея продлить до 2030 года действие закона, по которому многодетные семьи, у которых родились третий и последующие дети, смогут погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту в размере до 450 тыс. рублей.
- В 2022 году Росреестр Татарстана поставил на кадастровый учет 15 социальных объектов недвижимости. Среди них семь детских садов в общей сложности на 1 510 мест.
- По данным СМИ, ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. В прошлом году к «Связному» подали несколько крупных исков, а в январе 2023 года суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей).
- В Казани насчитывается 81 тысяча самозанятых. За 2022 год их количество выросло на 23 тысячи. Число субъектов малого и среднего бизнеса в столице Татарстана за прошлый год увеличилось почти на 2 тысячи, до 80,4 тысячи. Казанцев, занятых в секторе малого и среднего бизнеса, за 2022 год стало больше почти на 25 тысяч — 350,3 тысячи человек.
- Нижнекамская «дочка» турецкой компании Gemont c марта 2022 года задолжала по 642 исполнительным производствам 804,5 миллиона рублей. Большая часть из них «прилетела» с начала этого года — в основном это неоплаченные штрафы ГИБДД, судебные госпошлины, зарплата сотрудникам и долги по искам. Детали — в материале «Реального времени».
- Рустам Минниханов нацелил бизнес на коммерциализацию технологических разработок ведущих университетов республики, заявив, что время, когда научные исследования проводились ради исследований, осталось в прошлом. По его словам, только 12% компаний реального сектора экономики Татарстана относятся к числу инновационно активных, что говорит о критически низкой восприимчивости к инновациям.
- На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России состояло 41,78 млн пенсионеров. За год их количество сократилось на 0,6%, или на 232 тысячи человек.
- Концепцию сквера 60-летия студенческих отрядов Татарстана, который расположится у вокзала «Казань-1», разработают 25 студентов профильных вузов. Завтра состоится защита работ перед экспертным советом, на нем определят финалистов, которые должны представить свои проекты жюри 17 февраля. После объявления результатов проект победителя доработают до стадии эскизного проекта.
- При раисе Татарстана создан республиканский координационный совет по взаимодействию с «Движением первых». Он будет собираться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Председателем совета назначен раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Европейский союз включил Россию в свой список «некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», то есть государств, которые он считает налоговыми убежищами. Основаниями для включения в перечень послужили результаты проверки ее законодательства — ЕС установил, что Москва якобы «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний».
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Россию вернулось более 60% уехавших граждан. По его словам, они вернулись на прежнее место работы. При этом спикер Госдумы не уточнил, о каком именно периоде идет речь.
Ключевые события 356-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации («великого события») для обвинения Москвы в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции. Все это происходит перед началом работы 22 февраля чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.
- На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ около населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое в Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ около населенных пунктов Терны, Красный Лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара (ДНР), Левадное и Орехов Запорожской области.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины не способно изменить ход специальной военной операции. Но это, по его мнению, «может затянуть события» и «доставить больше страданий украинскому народу».
- На Херсонском направлении в контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица «Мста-Б». У Антоновки в Херсонской области и Веселого в Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. У Моначиновки в Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ.
- Истребительной авиацией ВКС России у Черевковки (ДНР) сбит украинский самолет Миг-29. Около Славянки сбит вертолет Ми-8 ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожены семь украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесРозничная торговляПроисшествияТехнологииЭкономикаБюджетНедвижимость Татарстан
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