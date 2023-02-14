«Гемонт» менее чем за год задолжал по исполнительным производствам более 800 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», нижнекамская «дочка» турецкой компании Gemont c марта 2022 года задолжала по 642 исполнительным производствам 804,5 миллиона рублей. Большая часть из них «прилетела» с начала этого года — в основном это неоплаченные штрафы ГИБДД, судебные госпошлины, зарплата сотрудникам и долги по искам. Детали — в материале «Реального времени».

«Гемонт» накопил почти 300 невыплаченных штрафов ГИБДД

Треть (271) от общего количества исполнительных производств ООО «Гемонт» приходится на штрафы ГИБДД. Выписывали их не только в Нижнекамске, но и в Челнах, и в Казани. Большинство выплат — 220 — составляет по 500 рублей, но есть и по 50 тысяч рублей. В сумме вместе со всеми сборами долги «Гемонта» по штрафам оцениваются в 650 тысяч рублей. Еще есть четыре штрафа: два от Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора на 120 тысяч рублей, один от Приволжского управления Ростехнадзора на 300 тысяч рублей и один от Минэкологии на 20 тысяч.

17 исполнительных производств касаются долгов по зарплате — в сумме на 14,1 миллиона рублей. Но большую часть составляют долги перед юрлицами. Например, 200 миллионов рублей «Гемонт» должен казанской компании «Союз», которая предоставляет в аренду и лизинг подъемно-транспортное оборудование. Тут стоит отметить, что вся выручка компании за 2021 год меньше — 175,9 миллиона рублей.

Кому еще должен «Гемонт»:

Казанское ООО «Тек Строй», занимающиеся строительство зданий — 211,7 миллиона рублей;

Тюменское ООО «Монолитстрой», занимающееся строительство зданий, — 71,6 миллиона рублей;

поставщик металла из Екатеринбурга ООО «УВМ-сталь» — 49,1 миллиона рублей;

ООО «Петон Констракшн» из Уфы, занимающееся строительством инженерных сооружений, — 40,4 миллиона рублей;

Елабужское ООО «НЗМК-Монтаж», которое производит электромонтажные работы, — 34,4 миллиона рублей вместе со сборами;

Отделение Фонда пенсионного и соцстрахования России по Татарстану — 26,2 миллиона рублей;

Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора — 17,4 миллиона рублей;



ООО «Вертекс» из Нижнего Новгорода, которое торгует машинами и оборудованием, — 16,1 миллиона рублей;



московское ООО «Маммут Рус», занимающееся подъемом и монтажом оборудования, — 9,4 миллиона рублей и т.д.

Стоит отметить, что в базе фигурирует 739 завершенных производств на 93 миллиона рублей.

Дело о самобанкротстве

Напомним, в июле 2022 года ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont) подало в суд заявление о самобанкротстве, сумма требований составила 18,6 млрд рублей. До этого в начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства.

В декабре 2022-го Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении «Гемонта» до 7 апреля 2023 года. Сейчас в реестр требований включили долги перед 30 кредиторами — в их числе вышеупомянутые «Союз» (189,4 миллиона рублей), «Петон Констракшн» (85 миллионов рублей) и т.д.

Фото: tatarstan.ru

«Гемонт» основан в 1991 году. Среди других проектов, реализованных компанией, — проект гидроочистных сооружений «ТАНЕКО», проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие.

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Дарья Пинегина