В казанском Юдино на «Лыжне России» участнику стало плохо
Одному из участников гонки «Лыжня России» в Казани, стало плохо, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
Участнику гонки вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, было похоже, что медики делают ему массаж сердца.
В Татарстане 11 февраля проходит XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка. «Лыжня России» (в Казани) и республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2023. К участию привлекались разновозрастные слои населения.
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