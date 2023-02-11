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В казанском Юдино на «Лыжне России» участнику стало плохо

12:39, 11.02.2023
В казанском Юдино на «Лыжне России» участнику стало плохо
Фото: realnoevremya.ru/очевидцы

Одному из участников гонки «Лыжня России» в Казани, стало плохо, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Участнику гонки вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, было похоже, что медики делают ему массаж сердца.

В Татарстане 11 февраля проходит XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка. «Лыжня России» (в Казани) и республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2023. К участию привлекались разновозрастные слои населения.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан

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