Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов

В субботу, 11 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода и небольшой снег. В отдельных районах возможна метель, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем — от -3 до -8 градусов. В Казани ожидается от -3 до -6 °С, в Набережных Челнах — от -5 до -8 °С.

Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер. Днем его порывы могут усиливаться до 16 м/с.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 13 и 14 февраля, временами будут наблюдаться снег и метели. Температурный режим существенно не изменится.



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Татьяна Демина