Итоги дня: битва за ключевую ставку, дата послания Путина, исламская ипотека в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 10 февраля:
- Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля, анонсировали в Кремле. В своей речи он сделает акценты на текущей ситуации, в том числе затронет тему специальной военной операции. По данным СМИ, в Лужниках на следующий день, 22 февраля, планируется провести масштабный митинг-концерт. Ожидается, что в нем примет участие глава государства, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал подтверждать эту информацию.
- Владимир Путин признал высокую зависимость России от иностранных партнеров в лесопромышленной отрасли. Он призвал развивать отечественную технологическую базу деревообработки и модернизировать целлюлозно-бумажную промышленность.
- В Татарстане запустят аналог исламской ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства. Представители крупных застройщиков загородной недвижимости рассказали, как разрабатывают систему беспроцентной рассрочки по нормам шариата, а также каковы перспективы новой услуги и какие трудности ожидают проект.
- Люберецкий суд Подмосковья приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строго режима. Приговор вынесен по уголовному делу об организации двух убийств и покушении на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.
- В Турции продолжает расти число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. По последним данным, погибли 19 388 человек, больше 77 тысяч получили травмы. Сообщается о найденной под завалами семьи из трех россиян — они погибли.
- На портале «Госуслуг» с 1 июня 2023 года станет обязательной двухфакторная аутентификация для всех пользователей. Программа стартует 1 марта, далее будет поэтапно вводиться второй фактор как обязательный.
- Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила о существовании группы из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, выступающей за недопуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
- На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Казани направят 80 миллионов рублей. Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату.
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. По прогнозу специалистов, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
- Общее собрание акционеров «Зенита» приняло решение о смене руководителя банка — прекращены полномочия председателя правления Александра Тищенко. Временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя председателя правления банка «Зенит» Сергея Кулаковкина.
- Автотранспортным предприятиям Казани не хватает 770 водителей и 843 кондукторов. На сегодняшний день в общественном транспорте города трудятся 1 437 водителей и 1 309 кондукторов. Транспортная сеть включает 56 маршрутов, на которых курсируют 732 автобуса.
- После ввоза оборудования из Японии казанскому производителю промышленных роботов доначислили в уплату НДС и таможенной пошлины 16 млн рублей. Компания «Эйдос-Робототехника» Ленара Валеева обратилась в суд с требованием признать решение Татарстанской таможни незаконным. Решение может быть обжаловано в месячный срок, и в ближайшее время «Эйдос-Робототехника» может подать апелляцию.
- Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года. Сохранился трек полета судна, который прибыл в район происшествия через час после взрыва. Самолет совершил полный круг точно над районом взрыва.
- В марте Россия планирует добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это связано с введением западными странами «ценового потолка» на российскую нефть и Москвы не продавать ее им.
- В 2023 году в Татарстане планируется благоустроить 68 общественных пространств с учетом очередей в 38 населенных пунктах. В сумме на это уйдет 2,9 миллиарда рублей, включая почти 700 миллионов рублей в виде гранта Всероссийского конкурса малых городов. Запланировано появление трех новых пляжей — заменителей «Камского моря».
- Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. Она занимала должность полтора года.
- В прошлом году в Институте строительства КГАСУ началась масштабная реставрация, здание капитально отремонтировали. Корпус недавно включили в реестр объектов культурного наследия. Работы по его восстановлению оценили в 152 млн рублей. Но этой суммы не хватило, поэтому работы по фасаду и благоустройству пришлось перенести на этот год.
- Кабмин Татарстана утвердил концепцию государственной информационной политики региона на период до 2025 года. Она формирует единые подходы к обеспечению публичной информационной деятельности и взаимодействию субъектов информполитики республики в целях реализации информационных прав граждан и юрлиц.
- В казанской фирме «МВЕН», известной производством сельскохозяйственных самолетов Т-500, ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение. Истцом в деле выступает КНИТУ-КАИ — компания задолжала вузу больше 17 миллионов рублей.
- За год количество пассажиров в общественном транспорте Казани выросло на 7% — перевезли 220,9 млн человек. На первом месте по популярности автобусы — почти 70% пассажиров, на втором — метрополитена (14%). Троллейбусы и трамваи перевезли 10% и 6% пассажиров соответственно.
- Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет. Врио руководителя ФТС назначен Руслан Давыдов.
- В марте КАМАЗ планирует нарастить объем производства до 210 грузовиков в сутки, а уже к осени — до 220. По 200 машин планируется собирать ежедневно в феврале.
- В МИД России заявили, что тема мирного договора с Японией, которая хочет его подписать, закрыта. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Сейчас они принадлежат России.
- Банк России ведет работу по подготовке исков по замороженным российским резервам. Пока неизвестно, когда конкретно закончится этот процесс.
- Вахитовский районный суд Казани признал виновным капитана теплохода «Восход-51» Андрея Агапова, который нарушил правила плавания по внутренним водным путям и допустил посадку судна на мель в мае 2022 года. Его приговорили к 240 часам обязательных работ.
Ключевые события 352-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в результате наступательных действий полностью освобождено Двуречное в Харьковской области. За сутки ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Гряниковки и Берестового в Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка (ЛНР).
- На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Пречистовки и Угледара (ДНР). Истребительной авиацией ВКС России у Терновки в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах. У Артемовска (ДНР) поражен пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ, а у Дружелюбовки в Запорожской области уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 12 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесРозничная торговляТранспортТехнологииМедиаЭкономикаБанкиПромышленностьНефть
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