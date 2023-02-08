Итоги дня: расследование о «Северных потоках», Татарстан теряет ученых
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 8 февраля:
- Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулицеровской премии рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. Статья опубликована на его сайте, сам журналист подтвердил ее подлинность корреспонденту «РИА Новости». «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.
- 8 февраля отмечается День российской науки. Дата связана с основанием Российской академии наук, появившейся по указу первого императора Петра Великого в 1724 году. Спустя 275 лет после этого знаменательного события, в 1999 году, первый президент современной России Борис Ельцин учредил День российской науки. «Реальное время» рассказывает, как сейчас, в десятилетие науки и технологий, живет научное сообщество в Татарстане и как изменилось с 2017-го по 2021-й. Так, сократилась численность как кандидатов, так и докторов наук.
- В Татарстане ежегодные затраты на научную деятельность впервые превысили 20 млрд рублей. Республика в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России заняла 5-е место. Как заявил раис республики Рустам Минниханов, это заслуга ученых, работающих в регионе. Их насчитывается 13 тысяч.
- Также сегодня президент России Владимир Путин вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год — среди них и доцент КФУ Ирек Мухаматдинов. Путин заявил, что за короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. Также он провел Совет по науке и образованию. «Реальное время» вело прямую трансляцию.
- Прокуратура Нидерландов считает российские власти причастными к передаче ДНР ЗРК «Бук» в деле о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Отмечается, что у следствия недостаточно доказательств для начала в отношении причастных российских лиц судебного преследования. При этом ему не может подвергаться президент России Владимир Путин, поскольку обладает иммунитетом как глава государства, заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар.
- Также прокурор Татарстана Илдус Нафиков обвинил экс-главу ОП «Зареченский» полковника Тараса Дорошкевича в приобретении имущества аж на 25 млн рублей на неподтвержденные доходы, потребовав изъять купленное в доход России и взыскать средства за три уже отчужденные иномарки. Однако процесс забуксовал уже на старте — судья Приволжского суда Казани повторно потребовала от представителей истца представить письменные расчеты и пояснения к ним — как именно образовалась разница в доходах-расходах аж на 25 млн рублей. Попутно выяснилось, что один из предметов иска — автомобиль — арестован по арбитражному делу. Детали — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Кабмину республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, которые пострадали от сильнейшего землетрясения. Тем временем число погибших достигло 9 057, раненых — 52 979.
- Кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. В списке пять мероприятий в рамках организации и проведения XLI Международного оперного фестиваля имени Ф.И. Шаляпина, 11 выставочных проектов, четыре мероприятия в области исполнительского искусства, а также шесть памятно-мемориальных мероприятий и три информационных. Среди дополнительных мероприятий литературно-музыкальная гостиная «Великий голос России», ежеквартальные лекции по творчеству Федора Шаляпина, театральный воркшоп с мастер-классами и созданиями театральных образов ролей Федора Шаляпина, а также музыкальный экскурс «Вдоль по речке, вдоль да по Казанке».
- Прокурор запросил у суда 23 года лишения свободы для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 2 февраля коллегия присяжных заседателей признала его виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.
- Приволжский федеральный округ остается одним из немногих в стране, где строительство жилья продолжает идти в рост. Татарстан и Башкортостан ввели в прошлом году по 3,1 млн кв. м каждый, в обеих республиках запущены новые проекты объемом свыше 2 млн кв. м жилья, сообщила заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова. В прошлом году в Поволжье было запущено строительство 882 домов общей площадью свыше 7 млн кв. м. Одна треть новых проектов многоквартирного жилья приходится на Татарстан и Башкортостан, уточнила она. В двух регионах объемы запуска выросли к прошлому году, несмотря на общее снижение по стране. Основу для увеличения темпов сдачи жилья заложили еще в трех регионах округа — в Саратовской, Кировской областях и Марий Эл.
- Зеленодольскому заводу им. Горького и челнинскому заводу «Ак Барс Металл» отказали в просьбе отменить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга о взыскании с обоих предприятий солидарно почти 170 млн рублей. Обе компании входят в «Ак Барс холдинг» Ивана Егорова. Иск к татарстанским заводам подало петербургское многопрофильное предприятие «Стилком» и поначалу требовало 172,5 млн рублей. В дальнейшем исковые требования были уменьшены до 169,9 млн.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль встретились в Казани. Посол в ходе ознакомительной поездки в столицу Татарстана посетил Единый презентационный центр, в котором прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, а также ознакомился с ИТ-парком им. Башира Рамеева. Рустам Минниханов отметил, что посещал КНДР в 2014 году и кратко рассказал о Татарстане. В ходе встречи с раисом республики обсуждались вопросы выстраивания отношений российско-корейского сотрудничества.
- Министерство иностранных дел России предупредило Вашингтон об опасности их антироссийской политики. В ведомстве считают, что подобный курс может привести к серьезным последствиям: «США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав». Так ведомство отреагировало на претензии Вашингтона относительно «несоблюдения» Москвой положений Договора о СНВ. В МИД заверили, что Россия по-прежнему привержена ДСНВ «как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности».
- Работники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» придумали необычный способ борьбы с безбилетниками. Тех, кто не платил за проезд в трамвае и троллейбусе, сотрудники кормили морковью. Всего для «зайцев» было заготовлено несколько килограммов этого овоща. Повторится ли подобная акция еще раз, пока неизвестно.
- Плотность транспорта в Набережных Челнах превышает показатели Москвы — на 1 тысячу населения приходится 431 транспортное средство. Такой показатель — один из самых высоких в стране. В Москве на тысячу человек приходится 363 единицы транспорта, в Санкт-Петербурге — 386, в Казани — 362.
- Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет. Он подчеркнул, что эта инициатива не является повышением налогов. Вице-премьер уточнил, что у многих российских компаний в прошлом году «результаты были сильнo в плюс».
- 1,3 миллиона ипотечных кредитов выдали россиянам за 2022 год. Их общая сумма составила 4,8 триллиона рублей, сообщил в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Кроме того, он отметил, что в прошлом году россияне оформили на ИЖС 33 тысячи жилищных кредитов. Их сумма достигла 138 миллиардов рублей. При этом число оформленных ипотечных кредитов на покупку или строительство индивидуальных домов за тот же период выросло в три раза.
- В Казани скончался председатель местной общественной организации «Поляки Казани» Станислав Веслав Козловски. Уход из жизни Станислава Козловски — большая утрата не только для Ассамблеи народов Татарстана, но и для всего этнокультурного движения республики, которое потеряла яркого лидера, внесшего значительный вклад в сохранение мира и согласия на территории Татарстана, а также популяризации польской культуры», — отметили в руководстве Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, выразив соболезнования по случаю кончины Козловски.
Ключевые события 350-го дня специальной военной операции на Украине:
- Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Украине, которые должны стать основной урегулирования конфликта: «Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев».
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123-х районах.
- В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов (дронов) и барражирующих боеприпасов.
- Также в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской Народной Республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой Народной Республики и Табаевка Харьковской области.
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Дарья ПинегинаОбществоВласть
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