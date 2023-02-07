Итоги дня: новые беспилотники, рост добычи нефти и платежей за ЖКУ в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 7 февраля:
- В жилом доме в Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове. Четверо человек погибли, по предварительной информации, под завалами остаются еще четверо. По факту происшествия прокуратура начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Взрыв произошел в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков. В результате происшествия обрушился весь первый подъезд.
- По всему миру фиксируется рекордный рост цен на продовольствие, в том числе и в России. Стоимость продуктов в целом выросла на 10%, а промтоваров и услуг — на 12—13%. В Татарстане же, к примеру, хлеб и масло за год подорожали на 11%, моющие средства — на 27%, а медуслуги — на 15%. Подробнее о том, насколько подорожала жизнь в республике и как решают эту проблему — в нашем материале.
- «Реальное время» проанализировало данные о счетах за жилищно-коммунальные услуги в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах, полученные от жителей Татарстана. У некоторых платежка выросла на 400 рублей, а кому-то счет пришел на 1,5 тысячи больше, чем в декабре. Итоговая сумма, вне зависимости от квадратуры, выросла у всех, а самая большая статья расходов — отопление (по сравнению с январем прошлого года квартплата выросла примерно в 1,5 раза).
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в январе и декабре 2022 года, январе 2023 года
|Площадь квартиры
|январь 2022 г., общий счет
|Январь 2022 г., отопление
|декабрь 2022 Г., ОБЩИЙ СЧЕТ
|ДЕКАБРЬ 2022 Г., ОТОПЛЕНИЕ
|ЯНВАРЬ 2023 Г., ОБЩИЙ СЧЕТ
|ЯНВАРЬ 2023 Г., ОТОПЛЕНИЕ
|48 кв.м
|5 763
|2 994
|6 029
|3 313
|31 кв.м
|4 213
|2 591
|4 229
|2 812
|4 453
|3 018
|40 кв.м
|4 892
|2 682
|3 881
|1 892
|5 355
|3 183
|61 кв.м
|5 221
|1 318
|5 795
|933
|7 388
|1 723
|52,6 кв.м
|5 763
|2 243
|6 320
|2 467
|6 925
|2 755
|72 кв.м
|8 396
|4 367
|8 958
|3 829
|9 253
|4 397
|65 кв.м
|7 744
|4 318
|7 912
|4 556
|8 274
|4 842
- В ближайшее время ГК «Сумус» Расуля Минниханова получит земельный участок в «Смарт-Сити» в Лаишевском районе Татарстана на создание комплекса по производству тяжелых беспилотников. Новую линейку БПЛА тяжелого и среднего класса (грузоподъемность от 15 до 1 000 кг) на заседании ТНХИ презентовал заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.
- По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли так или иначе затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что землетрясения затронули свыше 13 млн человек. По состоянию на 19:00, в Турции в результате землетрясений погибли 3 703 человека. Еще 22 286 граждан получили различные травмы. Разборы завалов продолжаются. Пропавшими без вести числятся сотни тысяч людей. «Реальное время» связалось с уроженцами Татарстана в Турции, некоторые из которых проживают недалеко от эпицентра бедствия.
- Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе» — предлагается запретить рекламу услуг по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности. Депутаты напомнили, что «уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо». Принятие этого закона позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку.
- Власти Татарстана увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Так, за IV квартал 2022 года она составила 21 142 рублей. Минимальный потребительский бюджет — стоимостная величина сбалансированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вчера вечером в Набережных Челнах, в котором котором столкнулся автомобиль Audi с каретой скорой помощи. Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В результате столкновения пострадали 4 человека. Двое фельдшеров госпитализированы с различными травмами, а также водители автомобилей.
- В МИДе России призвали жителей страны не ехать в связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп. Также в ведомстве напомнили, что в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь».
- В Роспотребнадзоре сообщили, что в России фиксируется активизация эпидемии коронавируса. За последние сутки в стране коронавирус подтвердился у 7 615 человек. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 7 февраля.
- Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, рассказал «ТАСС». При этом «Матч ТВ» сообщает об ампутации одной стопы. По информации издания, вторую ногу удалось спасти.
- По итогам прошлого года в Татарстане было добыто 35,7 млн тонн нефти — показатель вернулся к доковидному. Переработано более 22 млн тонн нефтесырья. Напомним, что в 2021 году в Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти. Таким образом, рост за год составил 1,2 млн тонн нефти. В 2020 году добыли 32,7 млн, в 2019-м — 36,6 млн.
- Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2022 года составил 2,57 трлн рублей, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году сильнее всего рос коммерческий (аптечный) сегмент. Его доля по итогам года составила в общих продажах 60,1%, увеличившись на 15% — до 1,68 трлн рублей.
- Верховный суд Татарстана поправил приговор по коррупционному делу бывшего начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова. Срок его наказания сократился на два месяца — до 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, защита намерена обжаловать это решение в кассации.
- СКР закончил расследование уголовного дела бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова. При этом защита полагает, что уголовное преследование и его 14-месячное содержание под стражей является незаконным, но Мосгорсуд ее доводы не принял. По версии адвоката, следствие должно было отменить «оправдывающее» ректора постановление прокуратуры Набережных Челнов, однако этого не произошло.
- В 2023 году в Татарстане по республиканской программе «Наш двор» планируют благоустроить 960 территорий. Объем финансирования — 9 млрд рублей, из которых 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы. За 3 года в республике благоустроили 3 379 дворов за 25 млрд рублей.
- Старший научный сотрудник казанского федерального университета (КФУ) Ирек Мухаматдинов стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Ученый удостоился премии за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов.
- В Ассоциации АТП Татарстана предложили официально ввести место кондуктора в автобусе, которое нельзя занимать без разрешения. Толчком для инициативы стал инцидент, произошедший на выходных в Казани, где место кондуктора в автобусе занял один из пассажиров и кондуктор «в грубой форме» попросила человека освободить место. Видео распространилось в социальных сетях.
- Евросоюз сделал некоторые исключения из эмбарго на российские нефтепродукты и из предусмотренного им ценового потолка для поставок в третьи стран — из-под санкций были выведены нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России и при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран.
- Верховный суд РТ не поверил словам невиновности и доказательствам защиты осужденного мирового судьи в отставке Айдара Хадиуллина. Суд признал законным и обоснованным приговор за наркопреступление «коллеги».
- В 2022 году в Татарстане по результатам 575 проверок выявили 560 нарушений земельного законодательства, из которых около 170 — в Казани. По выявленным фактам нарушений в Татарстане за прошлый год выдали 528 предписаний об их устранении. Сумма наложенных штрафов превысила 5 млн рублей.
- АвтоВАЗ приобрел у ФГУП «НАМИ» активы Nissan за €1. Речь идет о 99% завода в Санкт-Петербурге «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», сообщает российский автопроизводитель. Оставшийся 1% предприятия остается у «НАМИ». На 6 лет сохраняется опцион по обратному выкупу активов.
Ключевые события 349-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине. Для таких целей Запад открыто призывает Украину захватывать территории России. Кроме того, по его словам, для этого же на Западе приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения для армии Киева.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военная операция на Украине завершится до конца 2023 года, страны Евросоюза признают ошибочность своей политики.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- МИД России потребовал от посольства США прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Американскому послу передали официальную ноту, в которой констатируется, что, несмотря на все предупреждения, американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве и распространяет фейки о ее вооруженных силах.
- На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Петровское Донецкой Народной Республики и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».
- Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139-ти районах.
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Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияБизнесМедицинаИнфраструктураЭкономикаПромышленностьНефть
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