В 2022 году жители Приволжья взяли кредитов в Сбере более чем на 200 млрд рублей

Аналитическая служба Волго-Вятского банка Сбербанка сообщает, что жители Поволжья в 2022 году взяли в банке суммарно более 200 млрд рублей в кредит. В Татарстане объем кредитования составил более 41 млрд рублей. Пик потребительского кредитования пришелся на декабрь и превысил январские показатели.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка, объясняет:

— Ожидаемый ответ потребителя на любые изменения — осторожность. В марте объемы потребительского кредитования сжались до минимума. В четвертом квартале года мы отметили возвращение объемов кредитования на дофевральский уровень, а в декабре превысили цифры начала года.

Чаще всего в 2022 году жители Приволжья оформляли потребительские кредиты в Сбере на срок до 1 года — 35% от общего числа заключенных договоров. 34% заемщиков кредитовались более чем на 5 лет. Самая активная возрастная категория — люди от 35 до 45 лет, причем женщины оформляют кредит чаще.