В 2022 году спрос на промышленный газ упал больше всего в Германии и Венгрии

Сильнее всего в 2022 году спрос на промышленный газ упал в Германии и Венгрии — на 22% и на 47% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает Daily Moscow.

Прогнозируется, что в 2023 году общий спрос на газ в Евросоюзе останется несколько ниже среднего уровня 2022 года. Стоит отметить, что на уровень потребления газа влияет и погодный фактор.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России.

Фото: realnoevremya.ru

— Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения [из санкций] в Евросоюзе, — сказал он.

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Елизавета Пуншева